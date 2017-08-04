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14:31 (мск), источник: ТАСС

Reuters: ЕС в пятницу примет решение о расширении санкций против РФ из-за Siemens

Новые санкции, как отмечается, могут коснуться представителей Министерства энергетики, а также компании, якобы занимавшейся транспортировкой турбин в Крым.

Источник: Reuters

ТАСС, 4 августа. Евросоюз в пятницу примет решение о расширении санкционного списка в отношении России в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

26 июля послы ЕС достигли принципиального согласия о введении дополнительных санкций против четырех физических и трех юридических лиц из России, однако для вступления этого решения в силу требуется единогласное одобрение Совета ЕС.

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По данным Reuters, страны — члены ЕС до вечера пятницы могут подать жалобы относительно предложения о расширении антироссийских санкций. Препятствий на пути принятия этого решения, вероятно, не будет, отметили источники агентства.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник, новые санкции могут коснуться представителей Министерства энергетики, а также компании, якобы занимавшейся транспортировкой турбин на полуостров.

Концерн Siemens 21 июля заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, по его утверждению, четыре поставленные для электростанции в Тамани газотурбинные установки были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров при этом ранее подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. По словам министра, симферопольская и севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отмечал глава Минпромторга.

Комментарии
4
Юра+Ира=Л.. !
Муть какая-то..Во всей этой бадяжной истории не совсем понятно одно..Ну,если мы закупили те самые агрегаты для определенной территории..Ну так возьмите спецов из Сименса,привезите на место - и покажите..Вот,типа,стоят..Номерные,и в полной комплекции..А так - черт его разберет!Хотя,с другой стороны,если какая-то компания КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ поставок своего оборудования для какого-либо РОССИЙСКОГО РЕГИОНА,то..Может,на фиг эту компанию?!..
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SE RB
Пора нам вводить санкции, есть схемы и инструкции, производим турбины и оборудование с нашими доработками и идут они лесом
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Эдуард Иванов
Обмельчали немцы:(. Тридцать лет назад кто мог представить ЕС, диктующих свои права ФРГ?
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