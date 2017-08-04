Куйвашеву пожаловались на плачевное состояние здравоохранения и проблему с недостроенной больницей в Артемовском

Источник: Nakanune.ru

Работники локомотивного депо не сразу решились задать вопросы врио губернатора. Такая возможность им предоставилась после церемонии награждения лучших работников предприятия в преддверии дня железнодорожника. Затянувшуюся паузу Евгений Куйвашев заполнил дифирамбами новой городской власти, затем вопрос, волновавший многих, все же прозвучал.

«В настоящее время у нас больных с инфарктом и инсультом возят в Алапаевск и Ирбит, но по всем медицинским канонам нужно оказывать помощь как можно быстрее, и пациент должен быть в состоянии покое, а не трястись 60−90 км по трассе. Медицинские работники объясняют это тем, что у нас нет оборудования, чтобы лечить и восстанавливать больных. Обращаюсь к вам: можно ли ускорить поставку такого медоборудования?» — спросил председатель совета ветеранов локомотивного депо, добавив, что иной раз пациентов не успевают довезти.

Раньше ситуация была ещё хуже, напомнил в ответ Евгений Куйвашев.

«Пять лет назад был один единственный томограф — в Екатеринбурге, теперь есть по одному в каждом управляющем округе. Раньше надо было ехать в Екатеринбурга и ждать месяцами. Это оборудование очень дорогостоящее и не все умеют на нем работать. Все местные медицинские учреждения оказывают первую медицинскую помощь. Чтобы не доводили пациентов, такого не было — я бы знал. Я проведу заседание и узнаю», — ответил врио губернатора.

Второй вопрос Евгения Куйвашева ошеломил.

«Второй вопрос — о нашей злополучной больнице, которую не достроили. Конечно, вы об этом знаете. Что будет с этим заданием?» — спросил работник депо.

Глава региона признался, что за пять лет ни разу не слышал о недостроенной больнице в Артемовском.

«Мне впервые задают этот вопрос, хорошо что вы его задали, я проведу беседы с руководством здравоохранения, будут приняты решения. Безусловно, будет достроено то, что начато. А то, что мне никто в течение пяти лет не сообщал об этой больнице, вопрос к представителям местной власти», — ответил Куйвашев.

Чтобы убедиться в существовании ранее неизвестного областной власти недостроя, врио губернатора лично посетил объект.

К многоэтажному зданию без окон примыкает работающая больница. По словам представителя администрации городского округа, с отоплением и водоснабжением в недостроенном здании все в порядке. С причинами прекращения строительства, а главное — замалчивания проблемы — врио губернатора пообещал разобраться.