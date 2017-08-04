Куйвашеву пожаловались на плачевное состояние здравоохранения и проблему с недостроенной больницей в Артемовском

Работники локомотивного депо не сразу решились задать вопросы врио губернатора. Такая возможность им предоставилась после церемонии награждения лучших работников предприятия в преддверии дня железнодорожника. Затянувшуюся паузу Евгений Куйвашев заполнил дифирамбами новой городской власти, затем вопрос, волновавший многих, все же прозвучал.
«В настоящее время у нас больных с инфарктом и инсультом возят в Алапаевск и Ирбит, но по всем медицинским канонам нужно оказывать помощь как можно быстрее, и пациент должен быть в состоянии покое, а не трястись 60−90 км по трассе. Медицинские работники объясняют это тем, что у нас нет оборудования, чтобы лечить и восстанавливать больных. Обращаюсь к вам: можно ли ускорить поставку такого медоборудования?» — спросил председатель совета ветеранов локомотивного депо, добавив, что иной раз пациентов не успевают довезти.
Раньше ситуация была ещё хуже, напомнил в ответ Евгений Куйвашев.
«Пять лет назад был один единственный томограф — в Екатеринбурге, теперь есть по одному в каждом управляющем округе. Раньше надо было ехать в Екатеринбурга и ждать месяцами. Это оборудование очень дорогостоящее и не все умеют на нем работать. Все местные медицинские учреждения оказывают первую медицинскую помощь. Чтобы не доводили пациентов, такого не было — я бы знал. Я проведу заседание и узнаю», — ответил врио губернатора.
Второй вопрос Евгения Куйвашева ошеломил.
«Второй вопрос — о нашей злополучной больнице, которую не достроили. Конечно, вы об этом знаете. Что будет с этим заданием?» — спросил работник депо.
Глава региона признался, что за пять лет ни разу не слышал о недостроенной больнице в Артемовском.
«Мне впервые задают этот вопрос, хорошо что вы его задали, я проведу беседы с руководством здравоохранения, будут приняты решения. Безусловно, будет достроено то, что начато. А то, что мне никто в течение пяти лет не сообщал об этой больнице, вопрос к представителям местной власти», — ответил Куйвашев.
Чтобы убедиться в существовании ранее неизвестного областной власти недостроя, врио губернатора лично посетил объект.
К многоэтажному зданию без окон примыкает работающая больница. По словам представителя администрации городского округа, с отоплением и водоснабжением в недостроенном здании все в порядке. С причинами прекращения строительства, а главное — замалчивания проблемы — врио губернатора пообещал разобраться.
Напомним, аналогичный вопрос задавали президенту РФ Владимиру Путину во время июньской «прямой линии». Жительница Апатитов Мурманской области, стоя на фоне недостроенной больницы, пожаловалась на то, что жителям приходится ездить за медицинской помощью в соседние города.