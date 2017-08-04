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14:44 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

ЕСПЧ предписал России не выдворять журналиста «Новой газеты»

Европейский суд по правам человека запретил России выдворять в Узбекистан журналиста «Новой газеты» Али Феруза до того, как его дело будет рассмотрено в ЕСПЧ. Об этом прямо говорится в письме из суда, которое в пятницу получил адвокат журналиста Кирилл Коротеев.

3 августа Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Али Феруза в связи с нарушением им режима пребывания на территории России.

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Сам Феруз не признает, что нарушил закон: в суде он заявил, что уже больше двух лет проходит процедуру получения легального статуса в России, а также пытается получить временное убежище. Он говорит, что в случае возвращения на родину его жизни будет грозить опасность.

Совет по правам человека при президенте России заявил, что выдворение журналиста будет противоречить конституции страны.

Дело Феруза также прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы обращали на эту проблему внимание наших миграционных и иных властей, нам известно о существовании этого вопроса […] Ситуация очень сложная, и ряд факторов не позволяет, скажем так, закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место», — сказал он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
Виктор Гущин
А почему бы Европейскому Суду по правам человека не предписать России удовлетворить мою просьбу о добровольном отказе от российского гражданства, чего я не могу добиться вот уже четвертый год. Это по сути последняя просьба умирающего человека, в которой не принято отказывать. Не хочу умирать подданным властей, которые не умеют исполнять принятые перед людьми и перед страной обязательства.
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ЕСПЧ предписал России не выдворять журналиста "Новой газеты"
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