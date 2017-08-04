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15:18 (мск), источник: Вести.Ru

Путин c GoPro два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»

По пути в Благовещенск, где президент находился с рабочим визитом 3 августа, Владимир Путин сделал двухдневную остановку в Южной Сибири. Там он занимался подводной рыбалкой и подводной охотой с маской и трубкой, а также плавал в гидрокостюме.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что камера GoPro, которая была установлена на маске для подводной рыбалки, в которой охотился на щук Путин, запечатлела уникальные кадры.

По словам Пескова, чтобы подстрелить понравившуюся щуку, президенту пришлось потратить около двух часов. Он также пообещал, что в ближайшее время кадры с этой подводной охоты президента покажут в СМИ.

В Туве Владимир Путин побывал в труднодоступной тайге, где порыбачил на каскаде горных озер, занимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, а там, где глубины были небольшими, использовал глисс «Пиранья».

Кроме того, он совершал пешие переходы и ездил на квадроциклах по горам. Сопровождали Путина в этом кратком путешествии министр обороны Сергей Шойгу, а также главы Хакасии и Тувы, сообщает «Россия 24».

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