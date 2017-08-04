Путин c GoPro два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что камера GoPro, которая была установлена на маске для подводной рыбалки, в которой охотился на щук Путин, запечатлела уникальные кадры.

По словам Пескова, чтобы подстрелить понравившуюся щуку, президенту пришлось потратить около двух часов. Он также пообещал, что в ближайшее время кадры с этой подводной охоты президента покажут в СМИ.

В Туве Владимир Путин побывал в труднодоступной тайге, где порыбачил на каскаде горных озер, занимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, а там, где глубины были небольшими, использовал глисс «Пиранья».