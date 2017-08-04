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15:09 (мск), источник: Sputnik.md

Брутер: санкции по отношению к Молдове не нужно вводить немедленно

Российский эксперт утверждает, что решение об объявлении Дмитрия Рогозина персоной нон-грата вызвано желанием молдавских властей доказать Западу свою полезность.

Источник: Sputnik.md

Реакция российского внешнеполитического ведомства на объявление Дмитрия Рогозина персоной нон грата не заставила себя ждать: в сообщении МИД России говорится, что ситуация может в целом повлиять на дестабилизацию в регионе.

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При этом в ведомстве отметили, что в последнее время мишенью провокаций становятся не только высокие российские представители, миротворцы, но и простые граждане обеих стран.

Какой будет реакция России на действия молдавских властей и есть ли у России санкционные или иные рычаги давления на Молдову: об этом в эфире радио Sputnik говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Спонтанная реакция была бы неверной, поэтому Россия выжидает, будет пытаться определить степень вины каждого, кто за это отвечает, а что касается ответных мер, они будут в надлежащий момент», — заявил эксперт.

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