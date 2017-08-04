Брутер: санкции по отношению к Молдове не нужно вводить немедленно

Источник: Sputnik.md

Реакция российского внешнеполитического ведомства на объявление Дмитрия Рогозина персоной нон грата не заставила себя ждать: в сообщении МИД России говорится, что ситуация может в целом повлиять на дестабилизацию в регионе.

При этом в ведомстве отметили, что в последнее время мишенью провокаций становятся не только высокие российские представители, миротворцы, но и простые граждане обеих стран.

Какой будет реакция России на действия молдавских властей и есть ли у России санкционные или иные рычаги давления на Молдову: об этом в эфире радио Sputnik говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.