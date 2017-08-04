Брутер: санкции по отношению к Молдове не нужно вводить немедленно
Российский эксперт утверждает, что решение об объявлении Дмитрия Рогозина персоной
Российский эксперт утверждает, что решение об объявлении Дмитрия Рогозина персоной
Реакция российского внешнеполитического ведомства на объявление Дмитрия Рогозина персоной нон грата не заставила себя ждать: в сообщении МИД России говорится, что ситуация может в целом повлиять на дестабилизацию в регионе.
При этом в ведомстве отметили, что в последнее время мишенью провокаций становятся не только высокие российские представители, миротворцы, но и простые граждане обеих стран.
Какой будет реакция России на действия молдавских властей и есть ли у России санкционные или иные рычаги давления на Молдову: об этом в эфире радио Sputnik говорит эксперт Международного института
«Спонтанная реакция была бы неверной, поэтому Россия выжидает, будет пытаться определить степень вины каждого, кто за это отвечает, а что касается ответных мер, они будут в надлежащий момент», — заявил эксперт.