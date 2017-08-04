В Воронеже губернатор и помощник президента посетили построенную за 1 млрд рублей водоподъемную станцию

В пятницу, 4 августа 2017 года, глава региона Алексей Гордеев и помощник президента России Игорь Левитин посетили расположенную в Воронеже водоподъемную станцию ВПС-4.

ВПС-4 — самая последняя из построенных в столице Черноземья водоподъемных станций. Ввели её в эксплуатацию в 2011-м. В общей сложности федеральный, региональный и городской бюджет на строительство ВПС-4 потратили более 1 млрд рублей.