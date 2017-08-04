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15:11 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже губернатор и помощник президента посетили построенную за 1 млрд рублей водоподъемную станцию

Она снабжает водой Центральный и часть Коминтерновского района.

Источник: правительство Воронежской области

В пятницу, 4 августа 2017 года, глава региона Алексей Гордеев и помощник президента России Игорь Левитин посетили расположенную в Воронеже водоподъемную станцию ВПС-4.

ВПС-4 — самая последняя из построенных в столице Черноземья водоподъемных станций. Ввели её в эксплуатацию в 2011-м. В общей сложности федеральный, региональный и городской бюджет на строительство ВПС-4 потратили более 1 млрд рублей.

«Сейчас ВПС-4 эксплуатирует “РВК-Воронеж”, — отметили в пресс-службе областного правительства. — В сфере водоснабжения крупных городов это первое в стране концессионное соглашение».

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