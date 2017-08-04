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15:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Глава Южного Урала сокращает штат минэкономразвития

Со 116 до 85 человек.

Источник: УралИнформБюро

Глава Южного Урала Борис Дубровский подписал постановление о реорганизации регионального министерства экономического развития. Документ опубликован 4 августа 2017 года на сайте правительства области, передает «Уралинформбюро».

Согласно постановлению, численность сотрудников ведомства сокращается со 116 до 85 человек. По данным министра экономического развития Сергея Смольникова, оптимизация призвана отделить процессную деятельность от проектной работы. Последняя переходит в компетенцию подведомственных учреждений и организаций.

Минэкономразвития Челябинской области усилит работу по решению вопросов стратегического управления и координации, а также сосредоточится на реализации других полномочий органа исполнительной власти, уточнила в беседе с корреспондентом «Уралинформбюро» пресс-секретарь ведомства Кристина Барсегян.

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