Дмитрий Медведев: Промышленность Крыма начинает возрождение

«В этом году обеспечена загрузка 14 предприятий ОПК в объеме свыше 13 миллиардов рублей, — напомнил премьер-министр РФ. — Уже заключены контракты на сумму более 12 млрд рублей. Это положительная тенденция». Объем заказов по ведущим гражданским предприятиям полуострова с января по июнь текущего года превысил 13 миллиардов рублей, что почти в полтора раза выше, чем в 2013 году.