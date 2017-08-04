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16:08 (мск), источник: "Российская газета"

Дмитрий Медведев: Промышленность Крыма начинает возрождение

Глава правительства прибыл в Крым, чтобы непосредственно на полуострове обсудить ситуацию в промышленности региона и перспективы ее развития, и убедился, что после долгих лет упадка заводы постепенно возобновляют производства.

Источник: AP 2017

«В этом году обеспечена загрузка 14 предприятий ОПК в объеме свыше 13 миллиардов рублей, — напомнил премьер-министр РФ. — Уже заключены контракты на сумму более 12 млрд рублей. Это положительная тенденция». Объем заказов по ведущим гражданским предприятиям полуострова с января по июнь текущего года превысил 13 миллиардов рублей, что почти в полтора раза выше, чем в 2013 году.

«В этом году рост промышленности в Республике Крым за полгода — 2,4 процента, в том числе, обрабатывающая промышленность — 12 процентов», — сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. В Севастополе — 3,2 и 6,8 процента соответственно. Рост индексов промпроизводства фиксируется в химической промышленности, машиностроении.

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