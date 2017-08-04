Дмитрий Медведев: Промышленность Крыма начинает возрождение

«В этом году обеспечена загрузка 14 предприятий ОПК в объеме свыше 13 миллиардов рублей, — напомнил премьер-министр РФ. — Уже заключены контракты на сумму более 12 млрд рублей. Это положительная тенденция». Объем заказов по ведущим гражданским предприятиям полуострова с января по июнь текущего года превысил 13 миллиардов рублей, что почти в полтора раза выше, чем в 2013 году.
«В этом году рост промышленности в Республике Крым за полгода — 2,4 процента, в том числе, обрабатывающая промышленность — 12 процентов», — сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. В Севастополе — 3,2 и 6,8 процента соответственно. Рост индексов промпроизводства фиксируется в химической промышленности, машиностроении.