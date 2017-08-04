Задержанные в Египте казахстанские студенты вернулись на родину
Шестеро задержанных ранее в Египте казахстанских студентов вернулись на родину. Об этом сообщил руководитель
Шестеро задержанных ранее в Египте казахстанских студентов вернулись на родину. Об этом сообщил руководитель
«Все шестеро молодых граждан нашей страны сегодня благополучно вернулись из Египта на родину. В данный момент они направляются домой к своим родным и близким», — написал представитель МИД РК в Facebook.
Напомним, ранее отец одного из задержанных в Египте казахстанских студентов Ардак Берик поблагодарил МИД РК за проведенную по их возвращению на родину работу. Также он поблагодарил всех казахстанцев за поддержку и внимание к их проблеме.
Напомним, 24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев — учащихся языковых курсов. Спустя некоторое время выяснилось, что студенты были задержаны органами национальной безопасности Египта. Позже инцидент с участием казахстанцев прокомментировали в Министерстве по делам религий. Не добившись ответа от египетской стороны, Министерство иностранных дел РК направило ноту протеста. Представители Службы национальной безопасности Египта сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев.