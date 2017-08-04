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15:54 (мск), источник: Tengrinews

Задержанные в Египте казахстанские студенты вернулись на родину

Шестеро задержанных ранее в Египте казахстанских студентов вернулись на родину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Все шестеро ­молодых ­граждан ­нашей страны ­сегодня ­благополучно ­вернулись из Египта ­на родину. В данный момент они направляются домой к своим родным и близким», — написал представитель МИД РК в Facebook.

Напомним, ранее отец одного из задержанных в Египте казахстанских студентов Ардак Берик поблагодарил МИД РК за проведенную по их возвращению на родину работу. Также он поблагодарил всех казахстанцев за поддержку и внимание к их проблеме.

Напомним, 24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев — учащихся языковых курсов. Спустя некоторое время выяснилось, что студенты были задержаны органами национальной безопасности Египта. Позже инцидент с участием казахстанцев прокомментировали в Министерстве по делам религий. Не добившись ответа от египетской стороны, Министерство иностранных дел РК направило ноту протеста. Представители Службы национальной безопасности Египта сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев.

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