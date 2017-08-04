Задержанные в Египте казахстанские студенты вернулись на родину

Источник: Tengrinews

«Все шестеро ­молодых ­граждан ­нашей страны ­сегодня ­благополучно ­вернулись из Египта ­на родину. В данный момент они направляются домой к своим родным и близким», — написал представитель МИД РК в Facebook.

Напомним, ранее отец одного из задержанных в Египте казахстанских студентов Ардак Берик поблагодарил МИД РК за проведенную по их возвращению на родину работу. Также он поблагодарил всех казахстанцев за поддержку и внимание к их проблеме.