На Украине отказались верить, что Россия построит мост в Крым
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министр юстиции Украины Павел Петренко не верит, что Россия сможет построить мост в Крым через Керченский пролив. Об этом он сказал в интервью
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министр юстиции Украины Павел Петренко не верит, что Россия сможет построить мост в Крым через Керченский пролив. Об этом он сказал в интервью
По мнению украинского чиновника, Россия не способна построить мост собственными силами, а компании из других стран к строительству не присоединятся
«Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии», — заявил Петренко. По его мнению, «перспектив у этого проекта нет».
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что власти страны готовят к России иск
Открытие движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, время в пути между двумя берегами при разрешенной максимальной скорости 120 км/ч не будет превышать десяти минут. Пропускная способность железнодорожных путей на мосту — 47 поездов в сутки в каждую сторону. Общая стоимость инфраструктурного проекта составляет более 227 миллиардов рублей. В конце июля было завершено возведение свода автомобильной арки моста.