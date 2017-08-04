На Украине отказались верить, что Россия построит мост в Крым

Источник: РИА Новости

По мнению украинского чиновника, Россия не способна построить мост собственными силами, а компании из других стран к строительству не присоединятся из-за угрозы санкций.

«Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии», — заявил Петренко. По его мнению, «перспектив у этого проекта нет».

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что власти страны готовят к России иск из-за ограничения судоходства в Керченском проливе, к которому привело строительство моста.

Мост, который соединит Крым и Краснодарский край через Керченский пролив, станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров.