Коалиция признала гибель 624 мирных жителей в ходе операции в Сирии и Ираке

Источник: AP 2017

«На сегодняшний день, исходя из доступной информации, объединённый штаб операции (против ИГ — ред.) полагает, что более вероятно, чем нет, что по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции “Непоколебимая решимость”, — говорится в заявлении коалиции, поступившем в РИА Новости.

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При этом уточняется, что оценку числа жертв проводили в июне. Сейчас коалиция продолжает изучать 424 сообщения о гибели мирных жителей.

Ранее местные власти и независимые наблюдатели не раз отмечали, что подобные оценки сильно занижены. Так, например, власти Мосула сообщали, что только 17 марта от ошибочных авиаударов коалиции погибли более сотни мирных граждан.

В конце июня в результате авианалета коалиции во главе с США на город Аль-Маядин и деревню Ат-Деблян погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей. Дамаск выразил решительный протест, потребовав от ООН осудить эти действия.

В Сирии международная коалиция действует без согласия и координации с официальным Дамаском.