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16:21 (мск), источник: РИА Новости

Коалиция признала гибель 624 мирных жителей в ходе операции в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* подтвердила гибель 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке с августа 2014 года по июнь 2017 года.

Источник: AP 2017

«На сегодняшний день, исходя из доступной информации, объединённый штаб операции (против ИГ — ред.) полагает, что более вероятно, чем нет, что по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции “Непоколебимая решимость”, — говорится в заявлении коалиции, поступившем в РИА Новости.

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При этом уточняется, что оценку числа жертв проводили в июне. Сейчас коалиция продолжает изучать 424 сообщения о гибели мирных жителей.

Ранее местные власти и независимые наблюдатели не раз отмечали, что подобные оценки сильно занижены. Так, например, власти Мосула сообщали, что только 17 марта от ошибочных авиаударов коалиции погибли более сотни мирных граждан.

В конце июня в результате авианалета коалиции во главе с США на город Аль-Маядин и деревню Ат-Деблян погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей. Дамаск выразил решительный протест, потребовав от ООН осудить эти действия.

В Сирии международная коалиция действует без согласия и координации с официальным Дамаском.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментарии
3
Александр Цаллагов
Признанное число погибших можно смело умножать на 10.
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САНЯ ВЕТРОВ
Трибунал и под суд...вместе с ООН
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Дмитрий Николаевич Федунов
Это и есть терроризм.
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