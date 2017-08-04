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15:59 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Валерий Шанцев поручил к 2021 году сосредоточить в Сергаче Нижегородской области 10% от российского производства ягод

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил к 2021 году сосредоточить в Сергаче десятую часть от российского производства ягод. Об этом он сообщил по итогам инспекционной поездки в Сергачский район, где посетил ягодный сад ООО «Рассвет».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Валерий Шанцев отметил, что данная задача предполагает выход на объемы производства на предприятии порядка 700 тонн продукции в год. «Это позволит увеличить налогооблагаемую базу, дополнительные доходы бюджета, создать новые рабочие места в регионе», — подчеркнул губернатор.

«Это закон рынка: чем больше будет ягод, тем меньше цена. В первую очередь, мы должны беспокоиться о потребителях. Чтобы сдерживать рост цен, надо усиливать конкуренцию. Для этого недостаточно развивать только крупные проекты. У нас много и фермеров, и частных хозяйств занимаются выращиванием ягод. Надо организовать сбор этой продукции, формирование крупных партий и их поставку уже в торговые точки. Для этого в регионе надо создавать сельскохозяйственные кооперативы, мы сейчас почти 40 уже создали, а нужно порядка 60. Сейчас это одна из задач в работе министерства сельского хозяйства», — отметил Валерий Шанцев.

Сейчас ягодный сад занимает 50 га, в том числе: 30 га земляники, 10 га малины, 5 га ежевики и 15 га голубики.

По словам директора ООО «Рассвет» Владимира Федотова, предприятие готово расширять бизнес в Сергачском районе. «Выбор Нижегородской области в качестве места для ведения бизнеса, вложения серьезных инвестиций совершенно не случаен. Один из важных факторов — наличие в регионе эффективной системы поддержки проектов в сфере сельского хозяйства. Кроме того, здесь выстроены прозрачные, конструктивные отношения бизнеса и власти. Например, мы постоянно на связи с главой района, он интересуется, какая нам нужна помощь», — отметил он.

Как сообщили в ООО «Рассвет», в 2017 году планируется произвести около 140 тонн клубники и голубики. В настоящее время на ягодном производстве планируется создать почти 400 сезонных и постоянных рабочих мест. Сейчас ягодный сад занимает 50 га, в том числе: 30 га земляники, 10 га малины, 5 га ежевики и 15 га голубики. Голубичное поле на предприятии является самым большой площадкой промышленного выращивания голубики в России. Первый урожай нижегородской клубники уже появился на полках магазинов региона.

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