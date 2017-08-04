Андрея Ткачука зарегистрировали на выборы в омский горсовет

Комментируя получение официального статуса кандидата, председатель общественной организации «Оплот» Андрей Ткачук был немногословен. Он отметил, что хоть регистрация — это и формальное мероприятие, но она позволит омичам четко знать своих кандидатов.
«По сути, регистрация — это формальность, но она позволит избирателям понимать, кто их кандидат. А мы, как работали все это время с проблемами жителей и искали пути их решения, так и продолжаем это делать вне зависимости от того, кандидаты мы или нет. Свою деятельность мы не приостанавливаем и будем вести ее дальше», — заявил Андрей Ткачук.
Добавим, что на 17-м одномандатном округе также выдвигаются Дмитрий Горбунов от КПРФ, Алексей Клепиков от ЛДПР, Сергей Владимиров от «Справедливой России». Богдан Курмелев от «Яблока», самовыдвиженцы Юрий Конобрицкий и Михаил Федорченко пока не получили официальный статус кандидата.
Напомним, выборы в омский горсовет состоятся 10 сентября 2017 года. На 40 депутатских мандатов претендует 141 выдвиженец.