Андрея Ткачука зарегистрировали на выборы в омский горсовет

Комментируя получение официального статуса кандидата, председатель общественной организации «Оплот» Андрей Ткачук был немногословен. Он отметил, что хоть регистрация — это и формальное мероприятие, но она позволит омичам четко знать своих кандидатов.

«По сути, регистрация — это формальность, но она позволит избирателям понимать, кто их кандидат. А мы, как работали все это время с проблемами жителей и искали пути их решения, так и продолжаем это делать вне зависимости от того, кандидаты мы или нет. Свою деятельность мы не приостанавливаем и будем вести ее дальше», — заявил Андрей Ткачук.