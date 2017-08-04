В ЕС назвали очереди на контроле в аэропортах платой за безопасность

Источник: РИА "Новости"

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«Мы понимаем, что возникает обеспокоенность относительно новых правил, которые влекут за собой длинные очереди. Но речь идет о безопасности наших граждан из государств-членов, которые просили Европейский Совет в 2015 году усилить меры контроля. Из этого и проистекают эти правила», — заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

«Всегда приходится платить за безопасность», — добавила пресс-секретарь.

По ее словам, у государств-членов ЕС было достаточно времени, чтобы подготовиться к введению новых правил. «Это государства-члены должны следить, чтобы было достаточно ресурсов, когда увеличивается количество пассажиров, и чтобы все проходило гладко», — пояснила Андреева.