Губернатор: Железнодорожники всегда отличались своим боевым настроем

В приветственном слове глава региона особо отметил, что на Куйбышевской железной дороге всегда был сплоченный, целеустремленный, профессиональный трудовой коллектив, добивающийся высоких результатов.

«Железные дороги и сегодня играют огромную роль в жизни нашей страны, — подчеркнул губернатор, — Они всегда будут иметь главенствующее место в грузоперевозках».

Николай Меркушкин пожелал железнодорожникам и дальше сохранять свой боевой настрой, которым они всегда отличались, по-прежнему являться примером для других отраслей в высокой степени организованности своей работы, и успехов в труде, тем более, что задачи перед отраслью стоят серьезные.

Губернатор выразил уверенность, что профессионализм железнодорожников и боевой дух поможет им сравнять позиции с азиатскими и европейскими конкурентами.

Николай Меркушкин также вручил лучшим сотрудникам Куйбышевской железной дороги награды за значительный вклад в развитие железнодорожного транспорта и многолетний добросовестный труд.

Железные дороги и сегодня играют огромную роль в жизни нашей страны. Они всегда будут иметь главенствующее место в грузоперевозках. Николай Меркушкин

Электросварщик Сызранской дистанции пути Александр Сафонов получил из рук губернатора почетный знак Трудовой славы. Глава региона особо подчеркнул, что эта награда специально была задумана для людей труда. Денежное вознаграждение, прилагаемое к почетному знаку Трудовой славы, составляет 125 тыс. рублей.

Монтер пути Самарской дистанции Евгений Путятин удостоился звания «Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области». Еще шесть человек были награждены почетной грамотой и благодарностью губернатора.

Почетный знак «За заслуги в развитии ветеранского движения» губернатор вручил председателю межрегиональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда железнодорожников Куйбышевской железной дороги Александру Павлову, 36 лет отработавшему в этой организации.

В ответном слове ветеран заявил: «Уважаемый Николай Иванович, коллеги, эта награда — это оценка нашего общего труда. Мы. ветераны, и все сотрудники Куйбышевской железной дороги поддерживаем ту твердую политику, которую проводит Николай Иванович и будем в дальнейшем ее поддерживать, затем чтобы наш край, наша Самарская область и наша дорога были на хорошем счету в стране!».

А это серьезная поддержка. Вот лишь некоторые цифры, с которыми ознакомил собравшихся начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов. Сегодня здесь работает более 50 тыс. человек.

Только в Самарской области за первое полугодие 2017 года объем налоговых платежей железной дороги в областной и местные бюджеты превысил 1,3 млрд рублей. За этот же период погрузка в Самарском регионе составила более 10,4 млн т. В сутки с полигона Куйбышевской железной дороги отправляются в путь более 100 тыс. пассажиров.

Также Рашид Сайбаталов назвал ближайшие задачи железнодорожников. Это подготовка транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу, реконструкция вокзальных комплексов в Саранске, Рузаевке, Уфе, ремонт железнодорожного вокзала в Самаре. Кроме того. совместно с руководством Самарской области планируется развивать сеть транспортно-пересадочных узлов.

«Сегодня РЖД — это компания мирового уровня. Доля компании в грузообороте транспортной системы страны составляет более 45%, в пассажирообороте превышает 26%», — подчеркнул начальник дороги.