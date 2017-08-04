Губернатор: Железнодорожники всегда отличались своим боевым настроем

В приветственном слове глава региона особо отметил, что на Куйбышевской железной дороге всегда был сплоченный, целеустремленный, профессиональный трудовой коллектив, добивающийся высоких результатов.
«Железные дороги и сегодня играют огромную роль в жизни нашей страны, — подчеркнул губернатор, — Они всегда будут иметь главенствующее место в грузоперевозках».
Николай Меркушкин пожелал железнодорожникам и дальше сохранять свой боевой настрой, которым они всегда отличались, по-прежнему являться примером для других отраслей в высокой степени организованности своей работы, и успехов в труде, тем более, что задачи перед отраслью стоят серьезные.
Губернатор выразил уверенность, что профессионализм железнодорожников и боевой дух поможет им сравнять позиции с азиатскими и европейскими конкурентами.
Николай Меркушкин также вручил лучшим сотрудникам Куйбышевской железной дороги награды за значительный вклад в развитие железнодорожного транспорта и многолетний добросовестный труд.
Железные дороги и сегодня играют огромную роль в жизни нашей страны. Они всегда будут иметь главенствующее место в грузоперевозках.
Электросварщик Сызранской дистанции пути Александр Сафонов получил из рук губернатора почетный знак Трудовой славы. Глава региона особо подчеркнул, что эта награда специально была задумана для людей труда. Денежное вознаграждение, прилагаемое к почетному знаку Трудовой славы, составляет 125 тыс. рублей.
Монтер пути Самарской дистанции Евгений Путятин удостоился звания «Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области». Еще шесть человек были награждены почетной грамотой и благодарностью губернатора.
Почетный знак «За заслуги в развитии ветеранского движения» губернатор вручил председателю межрегиональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда железнодорожников Куйбышевской железной дороги Александру Павлову, 36 лет отработавшему в этой организации.
В ответном слове ветеран заявил: «Уважаемый Николай Иванович, коллеги, эта награда — это оценка нашего общего труда. Мы. ветераны, и все сотрудники Куйбышевской железной дороги поддерживаем ту твердую политику, которую проводит Николай Иванович и будем в дальнейшем ее поддерживать, затем чтобы наш край, наша Самарская область и наша дорога были на хорошем счету в стране!».
А это серьезная поддержка. Вот лишь некоторые цифры, с которыми ознакомил собравшихся начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов. Сегодня здесь работает более 50 тыс. человек.
Только в Самарской области за первое полугодие 2017 года объем налоговых платежей железной дороги в областной и местные бюджеты превысил 1,3 млрд рублей. За этот же период погрузка в Самарском регионе составила более 10,4 млн т. В сутки с полигона Куйбышевской железной дороги отправляются в путь более 100 тыс. пассажиров.
Также Рашид Сайбаталов назвал ближайшие задачи железнодорожников. Это подготовка транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу, реконструкция вокзальных комплексов в Саранске, Рузаевке, Уфе, ремонт железнодорожного вокзала в Самаре. Кроме того. совместно с руководством Самарской области планируется развивать сеть транспортно-пересадочных узлов.
«Сегодня РЖД — это компания мирового уровня. Доля компании в грузообороте транспортной системы страны составляет более 45%, в пассажирообороте превышает 26%», — подчеркнул начальник дороги.
Заканчивая церемонию награждения, Николай Меркушкин еще раз высказал слова благодарности всем присутствующим и выразил уверенность, что в дальнейшем вся наша транспортная инфраструктура — и дороги, и мосты, и развязки — будет с каждым годом становиться все лучше и лучше.