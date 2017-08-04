Украинский посол пообещал «испортить настроение» приехавшей в Крым группе Scooter

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей Минюста Украины сообщал, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление в Балаклаве. Как писало издание, лишение свободы для них маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например запрет на въезд в Украину на срок до трех лет. Менеджер группы сообщил Bild, что Scooter полетят в Крым через Москву. Организаторы фестиваля выразили недоумение позицией Киева. В пятницу музыканты Scooter прибыли в Симферополь.