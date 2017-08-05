Губернатор потребовал навести порядок с оборотом земель в Рамонском, Новоусманском и Семилукском районах

Главе регионе рассказали о поступлениях в бюджет Воронежской области от реализации госпрограммы «Управление госимуществом». Они составили порядка 400 миллионов рублей. Затем Максим Увайдов сообщил губернатору о том, как идет оформление лесополос, которые расположены на землях с/х назначения. С начала года в собственность региона перешло 15 тысяч га.

«Программа рассчитана до 2018 года, — отметил Максим Увайдов. — И предусматривает оформление в собственность области 30 тысяч гектаров».

Алексей Гордеев указал на то, что лесополосы необходимо привести в нормативное состояния. Для этого провести их расчистку. В завершении встречи губернатор обратил внимание Максима Увайдова на то, что контрольным и надзорным органам стоило бы навести порядок в сфере оборота земель в нескольких районах. Речь идет о Рамонском, Семилукском и Новоусманском.