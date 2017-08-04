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19:51 (мск), источник: РБК

Генпрокурор США заявил о «небезграничной» свободе слова

Министерство юстиции США усилит борьбу с утечками секретной информации, сообщил генпрокурор Джефф Сешнс. За последние полгода ведомство открыло столько же дел по фактам утечки информации, сколько за три предыдущих года.

Источник: AP 2017

Генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о начале масштабной кампании по противодействию утечкам данных из администрации Дональда Трампа в СМИ. Выступая в пятницу, 4 августа, на брифинге в министерстве юстиции, он заявил: «Культура утечек должна прекратиться!».

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По словам Сешнса, за последние полгода Минюст открыл столько же дел по «несанкционированному раскрытию секретной информации», сколько за все три предыдущих года. Пока обвинения были предъявлены четырем фигурантам, сообщил генпрокурор.

Сешнс также призвал высших чиновников к профессиональной дисциплине, чтобы те своим примером не допускали утечек: «Мы официально предупреждаем будущих “источников” — не делайте этого!» Генпрокурор также, пообещал выделить больше ресурсов на расследования по утечкам, в частности, привлечь к этому нового директора ФБР Кристофера Рэя.

Особую озабоченность генпрокурора вызвало то, что информация поступает в обход официальных каналов не только в СМИ, но и к иностранным противникам, что является прямой угрозой безопасности США.

Мы уважаем и будем уважать свободу слова, но она небезгранична.
Джефф Сешнс
Генпрокурор США

В конце июля Дональд Трамп обрушился с критикой на Сешнса, отметив, что генпрокурор прилагает недостаточно усилий для разоблачения авторов сливов.

Вместе с Сешнсом в брифинге принял участие директор национальной разведки США Дэн Коутс, который призвал свидетелей передачи информации «за пределами официального канала» сообщать об этом ФБР. Таким информаторам Коутс обещал государственную защиту. «Я намерен делать всё, что в моих силах, чтобы привлечь распространителей секретной информации к ответственности. Помните: мы найдем вас, будем судить и вы будете держать ответ», — пригрозил директор разведки.

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Брифинг силовиков состоялся вскоре после очередной утечки из администрации Трампа: накануне The Washington Post обнародовала транскрипт телефонных переговоров президента с лидерами Австралии и Мексики, которые произошли в конце января.

Публикация дипломатических переговоров, основанных на заметках приближенных к президенту лиц, вызвала критику ссо стороны не только сторонников, но и противников Трампа. Например, сенатор-демократ, зампредседателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер призвал начать парламентское расследование, поскольку утечки ограничивают возможности правительства как должно проводить внешнюю политику.

Советник президента Келлиэнн Конуэй в интервью Fox News привела в пример слова Уорнера, отметив необходимость для обеих партий осудить «этот национальный позор». Бывший прокурор округа Колумбия Джо ди Дженова заявил Fox, что публикация транскрипта несет серьезную угрозу национальной безопасности, а значит, является уголовным преступлением.

Комментарии
2
Борис Борисыч
Крысы ,кругом имеются,их просто нужно "травить" вовремя...
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Сергей Костенко
Всё, капец США - доскакались...
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