МИД Украины выразил протест по поводу поездки Медведева в Крым
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Министерство иностранных дел Украины выступило с протестом в связи с посещением Крыма «российской делегацией» во главе с
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Министерство иностранных дел Украины выступило с протестом в связи с посещением Крыма «российской делегацией» во главе с
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с
Как сообщалось, сегодня Медведев провел в Феодосии совещание, посвященное развитию промышленности Крыма и Севастополя.