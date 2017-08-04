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20:07 (мск), источник: Интерфакс

МИД Украины выразил протест по поводу поездки Медведева в Крым

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Министерство иностранных дел Украины выступило с протестом в связи с посещением Крыма «российской делегацией» во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и направило ноту протеста в МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с премьер-министром Российской Федерации Медведевым на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым — 4 августа 2017 года. (…) Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста», — говорится в комментарии МИД Украины в пятницу вечером.

Как сообщалось, сегодня Медведев провел в Феодосии совещание, посвященное развитию промышленности Крыма и Севастополя.

Комментарии
13
Сергей Костенко
Застрелитесь...
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Лоуренс Аравийский
От их действий возникает вопрос: с ними всё нормально? Явно требуется психиатрическая помощь.
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Михаил С
Теперь они должны посадить его на 8 лет))) И скольких там еще из Европы и т.д. Страна цирк.
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