МИД Украины выразил протест по поводу поездки Медведева в Крым

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с премьер-министром Российской Федерации Медведевым на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым — 4 августа 2017 года. (…) Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста», — говорится в комментарии МИД Украины в пятницу вечером.