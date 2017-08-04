Бразилия предложит исключить Венесуэлу из Меркосур

«Это нетерпимо, что у нас на южноамериканском континенте будет диктатура. В Венесуэле есть нарушение демократического порядка, и, как следствие, Бразилия предложит, чтобы она была исключена из Меркосур до возвращения демократии», — написал Нунес в своем микроблоге в Twitter.

​Ранее президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что членство Венесуэлы в Меркосур должно быть окончательно приостановлено. В декабре 2016 года решением остальных участников организации Венесуэла уже была временно исключена из регионального блока в связи с невыполнением норм организации.

Глава МИД Парагвая Эладио Лоисага также заявил, что страны Меркосур изучают вопрос об окончательном исключении из своих рядов Венесуэлы после выборов в национальное учредительное собрание. Оно начало работу в пятницу и должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию Венесуэлы.

В субботу в Бразилии встретятся главы МИД стран Меркосур, они будут обсуждать ситуацию в Венесуэле.