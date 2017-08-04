В Венесуэле начало работу учредительное собрание

В Венесуэле 30 июля прошли выборы в учредительное собрание, на которых, как сообщили в Национальном избирательном совете, проголосовало около 8 млн человек, или 41,5% избирателей.

Как сообщалось, в ЕС выразили сожаление по поводу решения венесуэльских властей провести выборы в это собрание. В частности, по мнению главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, это усугубит кризис и может привести к «использованию власти без контроля». Последние события в Венесуэле критикуют и другие страны, в частности, США.