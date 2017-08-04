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21:15 (мск), источник: Интерфакс

В Венесуэле начало работу учредительное собрание

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Учредительное собрание Венесуэлы, призванное разработать поправки в конституцию страны, начало свою работу, передает в пятницу информагентство EFE.

В Венесуэле 30 июля прошли выборы в учредительное собрание, на которых, как сообщили в Национальном избирательном совете, проголосовало около 8 млн человек, или 41,5% избирателей.

Учредительное собрание избрано ради изменения конституции страны по инициативе президента, оппозиция не признает итоги выборов и проводит массовые выступления против действий властей.

Как сообщалось, в ЕС выразили сожаление по поводу решения венесуэльских властей провести выборы в это собрание. В частности, по мнению главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, это усугубит кризис и может привести к «использованию власти без контроля». Последние события в Венесуэле критикуют и другие страны, в частности, США.

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