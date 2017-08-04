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22:51 (мск), источник: РИА Новости

Мэра Риги обвинили в краже провода от компьютера

РИГА, 4 авг — РИА Новости. Депутат Рижской Думы от оппозиционной Новой консервативной партии Юта Стрике обвинила мэра Риги Нила Ушакова в том, что он пытался украсть провод от компьютера другого депутата Вилниса Кирсиса («Единство»), который соединял проектор с монитором, чтобы помешать выступлению депутата.

Источник: AP 2017

Ушаков заявил, что в связи с предъявленным обвинением готовится к аресту и ожидает обыска.

«Я лично это видела. Также свидетелями являются и члены моей партии. Очевидно, что Ушаков еще не профессиональный вор. Вилнис Кирсис попросил Вадима Баранника, главу комитета сообщения Рижской думы, чтобы хулиган-Ушаков вернул провод», — сказала Юта Стрике журналистам в пятницу.

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В свою очередь, сам мэр столицы на своей странице Facebook иронично отреагировал на эти заявления политиков, написав, что он уже готовится к обыскам и аресту.

«Юта Стрике раскрыла первое преступление в Рижской думе — мэр Ушаков украл провод. Серьезно. Она об этом сегодня утром рассказала в прямом эфире LTV1. И добавила — “сразу видно, вор он непрофессиональный”. Пойду готовиться к обыскам и арестам», — написал Ушаков.

3 августа, на внеочередном заседании комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы, которые было организовано по требованию оппозиционных депутатов, политики обсуждали вопросы о безопасности участников дорожного движения во время ремонтных работ.

Для заседания Вилнис Кирсис подготовил презентацию, которую не смог показать, так как у него не работал монитор. Напротив сидящий Нил Ушаков, попытался подергать за провод монитора, надеясь, что компьютер включится.

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