Мэра Риги обвинили в краже провода от компьютера

Источник: AP 2017

Ушаков заявил, что в связи с предъявленным обвинением готовится к аресту и ожидает обыска.

«Я лично это видела. Также свидетелями являются и члены моей партии. Очевидно, что Ушаков еще не профессиональный вор. Вилнис Кирсис попросил Вадима Баранника, главу комитета сообщения Рижской думы, чтобы хулиган-Ушаков вернул провод», — сказала Юта Стрике журналистам в пятницу.

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В свою очередь, сам мэр столицы на своей странице Facebook иронично отреагировал на эти заявления политиков, написав, что он уже готовится к обыскам и аресту.

«Юта Стрике раскрыла первое преступление в Рижской думе — мэр Ушаков украл провод. Серьезно. Она об этом сегодня утром рассказала в прямом эфире LTV1. И добавила — “сразу видно, вор он непрофессиональный”. Пойду готовиться к обыскам и арестам», — написал Ушаков.

3 августа, на внеочередном заседании комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы, которые было организовано по требованию оппозиционных депутатов, политики обсуждали вопросы о безопасности участников дорожного движения во время ремонтных работ.