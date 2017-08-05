Колумнист FP составил список ошибок, которые Трамп еще не совершил

Источник: AP 2017

По мнению автора, за время пребывания на своем посту Дональд Трамп сделал много ошибок во внешней политике, однако в нескольких вопросах ему пока удается избегать промахов, которые могут привести к опасным последствиям для США. Вместе с тем Уолт не исключает, что Трамп обдумывает некоторые из этих рискованных шагов и может совершить их, стараясь отвлечь внимание от неудач своей администрации во внутренней политике.

В первую очередь, огромной ошибкой со стороны Трампа будет попытка военным путем разрешить кризис вокруг Северной Кореи. С большой вероятностью подобный шаг приведет к развязыванию полномасштабной войны в регионе, пишет Уолт.

Вторым опасным промахом Трампа может стать выход из соглашения о совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана. Это соглашение Трамп еще в ходе предвыборной кампании подвергал резкой критике, напоминает издание.

Помимо «обычной» войны, автор предостерегает Трампа от ведения «торговых» войн и чрезмерного увлечения протекционистскими мерами, что, по его мнению, негативно скажется на состоянии мировой экономики.

Введение дополнительных сил в Афганистан, на котором настаивает ряд военных, может стать еще одной потенциальной ошибкой американского лидера. Несмотря на то, что во время предвыборной кампании Трамп выступал против вовлечения США в конфликты на Ближнем Востоке, теперь он уже не столь твердо придерживается этой позиции, утверждает Уолт.