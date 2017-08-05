МИД Румынии: политика по отношению к РФ характеризуется «сдерживанием и диалогом»

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«Отношения с Россией очень ясно определены двумя словами: сдерживание и диалог, — сказал он. — Сдерживание означает присутствие в восточной части европейского континента, где имеет место, по крайней мере со стороны России, очень серьезное накопление вооруженных сил и вооружений. Это присутствие должно быть пропорциональным, не производя впечатления опасности, но обеспечивая безопасность восточного фланга, это политика диалога по темам, которые не являются предметом санкций».

Комментируя объявление правительством Молдавии вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персона нон грата, Мелешкану предположил, что вице-премьер «будет представлять свои точки зрения не на территории Молдавии, а в Москве или в другом месте».

«У него больше не будет трибуны или возможности говорить эти вещи, придавая им другие вес и значение, на территории Молдавии» — заявил он.

Мелешану сообщил, что в МИД Румынии создан департамент стратегических коммуникаций для анализа и противодействия сфабрикованным новостям.