Не испугавшись пчел. Антон Алиханов познакомился с лучшим пасечником Калининградской области

Источник: Бизнес-Калининград

С ним 4 августа 2017 года, познакомился врио губернатора Антон Алиханов, заодно оценив, что в общем представляет собой пчеловодство.

Алиханову продемонстрировали работу специализированного оборудования, которое позволяет получать качественный продукт с перспективой расширения объемов выпуска продукции. Так, только за 2016 год производство меда было увеличено в 3,3 раза и составило одну тонну. Весомый вклад в развитие фермерского хозяйства Видмантаса Бразаускаса внесла государственная поддержка.

В 2015 году КФХ по линии поддержки малых форм хозяйствования получило бюджетный грант в размере более 1,3 миллиона рублей. На эти средства были приобретены пчелы карпатской породы, земельный участок, а также минитрактор и к нему — прицеп и опрыскиватель. Кроме того, фермер получил помощь по программе приграничного сотрудничества Европейского инструмента добрососедства Литва-Россия и Польша-Россия 2014−2020 годы, сообщили ИА Прибыль RU в правительстве Калининградской области.