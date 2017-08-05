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01:06 (мск), источник: РИА Новости

США официально уведомили ООН о желании выйти из Парижского соглашения

ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями, сообщил в пятницу госдепартамент США.

Источник: Reuters

«США в качестве участника Парижского соглашения подали сообщение в ООН о намерении выйти из него, как только это будет возможно в соответствии с условиями Соглашения», — говорится в заявлении ведомства.

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В госдепе отмечают, что, как ранее заявил президент Дональд Трамп, они «открыты к тому, чтобы вновь вступить в Соглашение, если будут созданы более выгодные для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков условия».

В заявлении говорится, что США продолжат работать над сокращением парниковых газов за счет внедрения инноваций и совершенствования технологий, а также сотрудничать с другими странами над тем, чтобы обеспечить им доступ и использование ископаемых видов топлива более чистым и эффективным способом, внедрять возобновляемые и чистые источники энергии.

Вашингтон, подчеркивают в госдепе, продолжит принимать участие в различных международных климатических конференциях, для того, чтобы обеспечить защиту своих интересов и осведомленность администрации в этой сфере.

В начале июня Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату (2015) — первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

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