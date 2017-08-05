США официально уведомили ООН о желании выйти из Парижского соглашения

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«США в качестве участника Парижского соглашения подали сообщение в ООН о намерении выйти из него, как только это будет возможно в соответствии с условиями Соглашения», — говорится в заявлении ведомства.

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В госдепе отмечают, что, как ранее заявил президент Дональд Трамп, они «открыты к тому, чтобы вновь вступить в Соглашение, если будут созданы более выгодные для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков условия».

В заявлении говорится, что США продолжат работать над сокращением парниковых газов за счет внедрения инноваций и совершенствования технологий, а также сотрудничать с другими странами над тем, чтобы обеспечить им доступ и использование ископаемых видов топлива более чистым и эффективным способом, внедрять возобновляемые и чистые источники энергии.

Вашингтон, подчеркивают в госдепе, продолжит принимать участие в различных международных климатических конференциях, для того, чтобы обеспечить защиту своих интересов и осведомленность администрации в этой сфере.