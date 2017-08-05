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02:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В Совбезе ООН понадеялись на поддержку Россией американской резолюции по КНДР

В Совбезе ООН рассчитывают на голоса России и Китая в поддержку распространенного накануне проекта резолюции по Северной Корее.

Источник: AP 2017

Как рассказал агентству Reuters на условиях анонимности источник в Совете, существует «высокая уверенность» в том, что Москва и Пекин проголосуют за новые санкции против Пхеньяна.

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Проект подготовленной США резолюции предполагает полный запрет на экспорт из Северной Кореи железа и свинца и их руд, угля, а также морепродуктов. Также предполагается установить запрет на увеличение числа рабочей силы из КНДР в других странах, создание и финансовые вложения в совместные предприятия. Помимо этого, Вашингтон предлагает заморозить все счета Банка внешней торговли КНДР и запретить заход кораблей под флагом КНДР в порты всех стран.

Предполагается, что данные меры сократят на треть экспортные доходы Пхеньяна, составляющие на данный момент три миллиарда долларов. Источник агентства также заявил, что голосование по проекту пройдет в субботу, 5 августа.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США». 4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе. Вашингтон данное предложение проигнорировал.

Опасения в США касательно позиции Москвы и Пекина по КНДР связаны с тем, что президент Дональд Трамп в среду, 2 августа, подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля. МИД Китая заявил, что последовательно выступает против односторонних шагов.

Комментарии
1
Дата Туташкия
В своей стране надо порядок наводить, а другие сами, пусть сами у себя порядок наводят
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