NBC: Пентагон передал в Белый дом предложение поставлять противотанковое оружие Киеву

По словам его источников из числа официальных лиц, в Пентагоне, в частности, рекомендуют поставить Киеву ракетные комплексы Javelin на $50 млн. В Белом доме пока не приняли окончательного решения на этот счет. По данным канала, военное ведомство США считает такой шаг целесообразным.

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Как отмечается в публикации, в Пентагоне не подтвердили утверждения NBC. Представитель американского министерства обороны отметил, что США «ничего не исключают». Представитель Госдепартамента Хезер Науэрт в среду на брифинге указала, что США не поставляли Украине вооружений, однако такая возможность не исключается.

В понедельник американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники из числа военных и дипломатов, что Пентагон и Госдепартамент подготовили план поставок украинским властям противотанковых ракет и иных вооружений «и добиваются одобрения со стороны Белого дома». Вооружения, о которых идет речь, американские чиновники классифицируют как оборонительное.

По сведениям издания, речь, вероятнее всего, идет о комплексах Javelin, а также, возможно, о системах противовоздушной обороны и иных вооружениях. При этом, согласно плану, украинские военные с противотанковыми комплексами «были бы размещены в стороне от передовой зоны конфликта», чтобы не допустить эскалации. Газета уточняла, что президента Дональда Трампа на тот момент не оповестили о плане, и его позиция была неизвестна, однако указанное предложение поддерживал министр обороны США Джеймс Мэттис.