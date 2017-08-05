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06:20 (мск), источник: РИА Новости

В Японии собираются оснастить армию наступательными вооружениями

ТОКИО, 5 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство обороны Японии, во главе которого в четверг был поставлен министр Ицунори Онодэра, начнет рассмотрение вопроса о необходимости оснащения японских сил самообороны вооружением, способным наносить удары по военным базам противника, сообщила газета «Никкэй» в субботу.

Источник: Reuters

Оборонное ведомство впервые в истории послевоенной Японии приступит к официальному рассмотрению этого вопроса. До сих пор оснащением вооружениями национальных сил самообороны служило строго лишь целям обеспечения безопасности страны и отражения нападения противника.

В 1956 году премьер-министр Итиро Хатояма заявил, что конституция страны, отказываясь от войны как средства разрешения конфликтов, в то же время не предписывает «сидеть и ждать, когда нас уничтожат». С этого времени по умолчанию подразумевалась теоретическая возможность нанесения удара по базам противника, если не будет никаких других способов отразить атаку.

Тем не менее, до сих пор Япония не располагала такими наступательными вооружениями, как межконтинентальные ракеты, стратегические бомбардировщики или ударные авианосцы.

Рассмотрение вопроса должно быть закончено к лету будущего года, так как к концу 2018 года министерство обороны должно подготовить среднесрочные направления развития обороны, рассчитанные на пять лет. Кроме того, в бюджет 2019 финансового года (1 апреля 2019 — 31 марта 2020 года) должны быть включены расчеты по общим направлениям развития обороны, рассчитанным на 10 лет.

Речь пойдет о рассмотрении возможности обеспечения сил самообороны средствами, способными к нанесению ударов по базам противника ракетами типа «Томагавк», размещенными на военных судах, ракетами типа «воздух-земля» с истребителей и других.

В марте инициативная группа депутатов во главе с Ицунори Онодэрой, который два дня назад был назначен министром обороны, вынесла на рассмотрение правительства возможность нанесения удара по базам противника. Поводом послужили учения Северной Кореи, которые отрабатывали нанесение ударов по американским базам в Японии, что вызвало крайнюю озабоченность Токио. Дальнейшее развитие событий, а именно два успешных испытания межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Северной Кореей, добавило аргументов сторонникам укрепления обороны страны.

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