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11:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Комиссия отобрала кандидатов на пост главы Назарово

В Назарове прошел конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Комиссия выбрала двух претендентов на победу — ими стали Сергей Сухарев и Владимир Даньшин.

Помимо Сухарева и Даньшина, в конкурсе приняли участие еще два кандидата — Сергей Гончаров и Алексей Тепляшин. Однако им не удалось набрать высоких баллов и пройти в финальный этап. Об этом сообщает «Запад 24».

Сначала комиссия провела индивидуальное собеседование с каждым из претендентов. Затем кандидаты представили свои программы социально-экономического развития Назарова. После этого комиссия выставляла баллы и выносила решение. Всего эксперты потратили на работу более четырех часов.

В итоге Сухарев и Даньшин были рекомендованы назаровскому Горсовету для рассмотрения их на должность главы города. Когда пройдет депутатская сессия, пока неизвестно.

Напомним, экс-глава Назарова Юлия Стрельникова ушла в отставку после двух «неудов», поставленных ей за работу местными депутатами. Мэр пыталась обжаловать решение, однако суд встал на сторону Горсовета.

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