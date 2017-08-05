Комиссия отобрала кандидатов на пост главы Назарово
В Назарове прошел конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Комиссия выбрала двух претендентов на победу — ими стали Сергей Сухарев и Владимир Даньшин.
В Назарове прошел конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Комиссия выбрала двух претендентов на победу — ими стали Сергей Сухарев и Владимир Даньшин.
Помимо Сухарева и Даньшина, в конкурсе приняли участие еще два кандидата — Сергей Гончаров и Алексей Тепляшин. Однако им не удалось набрать высоких баллов и пройти в финальный этап. Об этом сообщает «Запад 24».
Сначала комиссия провела индивидуальное собеседование с каждым из претендентов. Затем кандидаты представили свои программы
В итоге Сухарев и Даньшин были рекомендованы назаровскому Горсовету для рассмотрения их на должность главы города. Когда пройдет депутатская сессия, пока неизвестно.
Напомним,