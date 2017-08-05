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10:43 (мск), источник: РИА Новости

Правительство дополнило список наркотических и психотропных веществ

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Правительство дополнило список наркотических и психотропных веществ, соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости
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«Четырнадцать НПВ внесены в раздел “Наркотические средства”, одно НПВ — в раздел “Психотропные вещества”, две позиции изменены в связи с выявлением их новых производных. Ещё 15 веществ, которые включены в соответствующие разделы перечня отдельными позициями, обладают высоким наркогенным потенциалом, имеют ярко выраженные сходства в структурах с наркотическими средствами и психотропными веществами, ранее уже включенными в перечень», — говорится в пояснительной справке к документу.

Отмечается, что одновременно внесены соответствующие изменения в списки наркотических и психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен в значительном, крупном и особо крупном размерах. Принятые решения необходимы для государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств.

Комментарии
1
Иван Игнатущенко
Осталось аспирин внести.
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