Правительство дополнило список наркотических и психотропных веществ

«Четырнадцать НПВ внесены в раздел “Наркотические средства”, одно НПВ — в раздел “Психотропные вещества”, две позиции изменены в связи с выявлением их новых производных. Ещё 15 веществ, которые включены в соответствующие разделы перечня отдельными позициями, обладают высоким наркогенным потенциалом, имеют ярко выраженные сходства в структурах с наркотическими средствами и психотропными веществами, ранее уже включенными в перечень», — говорится в пояснительной справке к документу.