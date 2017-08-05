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15:48 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Губернатор Волгоградской области встретился с производителями сигарет

В 2016 году в консолидированный бюджет региона компания направила 308 млн рублей.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Рабочую встречу с генеральным директором компании «Империал Тобакко Волга» Алексеем Кожановым и финансовым директором «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг» Бенуа Жераром Нюллансом провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

На предприятии в настоящее время трудятся более 400 человек. В 2016 году в консолидированный бюджет региона компания направила 308 миллионов рублей налоговых отчислений.

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