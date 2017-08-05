Губернатор Волгоградской области встретился с производителями сигарет

Рабочую встречу с генеральным директором компании «Империал Тобакко Волга» Алексеем Кожановым и финансовым директором «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг» Бенуа Жераром Нюллансом провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

На предприятии в настоящее время трудятся более 400 человек. В 2016 году в консолидированный бюджет региона компания направила 308 миллионов рублей налоговых отчислений.