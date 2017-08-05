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10:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Иркутска: Горожане должны принимать участие в контроле над качеством ремонта дворов

Мэр Дмитрий Бердников совместно с жителями Ленинского района проверил выполнение ремонтных работ дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2017 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Источник: IrkutskMedia.ru

Так, например, благоустройство двора дома по ул. Розы Люксембург, 13б проходит в два этапа. В рамках проекта в настоящее время ведется ремонт внутриквартальных проездов, укладка асфальтобетонного покрытия. В ходе второго этапа запланировано установить опоры освещения, контейнерную площадку и урны. Территория для парковки автомобилей будет огорожена. Кроме того, проведут озеленение территории и высадку саженцев деревьев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

Также глава города побывал во дворе дома на улице Баумана, 211 и 213. Сейчас здесь идет асфальтирование территории между многоквартирными домами с устройством парковочных карманов. Затем планируется установить спортивную площадку с тренажерами для занятий воркаутом и площадку для детского отдыха с игровым комплексом.

«Вовлечение инициативных иркутян в реализацию проекта, проведение широких общественных обсуждений сейчас позволяет нам создавать современные и комфортные условия проживания для горожан. Ремонтные работы ведутся с учетом их пожеланий. Уверен, что горожане заинтересованы в том, чтобы работы в их дворах проводились качественно. Именно поэтому жильцы должны контролировать ход благоустройства», — подчеркнул Дмитрий Бердников.

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