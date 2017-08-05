Канду: Власти Молдовы готовы к возможным ответным мерам со стороны России

Источник: Noi.md

Как сообщила агентству «ИНФОТАГ» пресс-служба парламента, об этом он заявил в интервью украинскому порталу unn.com.ua.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах со стороны России, он сказал, что «ответной мерой было решение Молдовы» на заявления и действия Рогозина.

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«Мы готовы продолжать развивать хорошие отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и в интересах наших народов. Россия — страна большая и я уверен, что ее внешняя политика не строится, исходя из обид даже высокопоставленных лиц», — сказал спикер.

На вопрос о готовности к возможным санкциям со стороны России, он ответил, что «власти Молдовы не принимают решения, не будучи готовы ко всем возможным последствиям».

Говоря о заявлениях президента Игоря Додона, который осудил решение правительства по Рогозину, Канду заявил, что «президент подзабыл, чьи интересы он поклялся на Конституции защищать».

«К счастью, в нашей стране президент делает заявления, а позицию и решения принимают парламент и правительство, основываясь на воле народа», — сказал он.

По его мнению, «раскол между президентом и парламентом будет усиливаться, если президент решит, что проблемы страны менее важны, чем его личные интересы».

«Мы готовы сотрудничать со всеми политическими партиями для принятия наилучших решений для наших граждан и преодоления раскола в обществе, но мы не готовы поступиться национальными интересами ради преодоления раскола в отношениях с другими политиками», — подчеркнул Канду.