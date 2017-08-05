Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали возможный срок отделения Одесской обл от Украины
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Эксперт рассказал об истребителе 6-го поколения МиГ-41 – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Рада поведала о срыве оборонного заказа на Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
8Отпуск с дымком
10:41 (мск), источник: Noi.md

Канду: Власти Молдовы готовы к возможным ответным мерам со стороны России

Председатель парламента Андриан Канду заявил, что власти Молдовы «готовы к возможным последствиям на решение объявить российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата».

Источник: Noi.md

Как сообщила агентству «ИНФОТАГ» пресс-служба парламента, об этом он заявил в интервью украинскому порталу unn.com.ua.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах со стороны России, он сказал, что «ответной мерой было решение Молдовы» на заявления и действия Рогозина.

Читайте также
Брутер: санкции по отношению к Молдове не нужно вводить немедленно

«Мы готовы продолжать развивать хорошие отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и в интересах наших народов. Россия — страна большая и я уверен, что ее внешняя политика не строится, исходя из обид даже высокопоставленных лиц», — сказал спикер.

На вопрос о готовности к возможным санкциям со стороны России, он ответил, что «власти Молдовы не принимают решения, не будучи готовы ко всем возможным последствиям».

Говоря о заявлениях президента Игоря Додона, который осудил решение правительства по Рогозину, Канду заявил, что «президент подзабыл, чьи интересы он поклялся на Конституции защищать».

«К счастью, в нашей стране президент делает заявления, а позицию и решения принимают парламент и правительство, основываясь на воле народа», — сказал он.

По его мнению, «раскол между президентом и парламентом будет усиливаться, если президент решит, что проблемы страны менее важны, чем его личные интересы».

«Мы готовы сотрудничать со всеми политическими партиями для принятия наилучших решений для наших граждан и преодоления раскола в обществе, но мы не готовы поступиться национальными интересами ради преодоления раскола в отношениях с другими политиками», — подчеркнул Канду.

Говоря о причинах принятого правительством решения, он сказал, что это — «нежелание принять тот факт, что Молдова не является чьей-то подконтрольной территорией, а есть страна, в которой живут свободные люди, которые с достоинством относятся к своей родине и к своей истории». «Мы мирный народ, но это не означает, что нами можно пренебречь. Мы выразили официальное отношение к мероприятиям, приуроченным к 25-летию миротворческой операции в приднестровском регионе РМ, ранее парламентом была принята Декларация о выводе российских войск. Мы были последовательны и корректны. Видимо, кто-то решил, что официальную позицию властей можно проигнорировать. Впредь никому не советуем на это полагаться. Как прежде уже не будет. Молдова всегда относилась с уважением ко всем международным партнерам и вправе рассчитывать на симметричное отношение. Если этого не происходит, мы будем настаивать на корректном отношении и взаимоуважении, иначе получается, что власть не уважает собственный народ», — заявил Канду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Канду: Власти Молдовы готовы к возможным ответным мерам со стороны России
В ООН надеются на поддержку РФ американской резолюции по КНДР
Спасатели обнаружили шахтера, вышедшего на связь в руднике «Мир»
CША запустили процесс выхода из Парижского соглашения по климату
В МИД Румынии рассказали о политике по отношению к России
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
Армия Японии получит наступательные вооружения
Правительство расширило перечень наркотических веществ
Спорт
«Халл» Леонида Слуцкого начинает сезон в английском Чемпионшипе В первом туре клубу бывшего тренера ЦСКА и сборной России предстоит встретиться с одним из главных конкурентов - «Астон Виллой»
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь