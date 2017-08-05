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11:11 (мск), источник: РИА Новости

CША запустили процесс выхода из Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Госдепартамент официально уведомил ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата. Процесс выхода займет три года.

Источник: AP 2017

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что США «открыты к тому, чтобы снова присоединиться к соглашению», но это произойдет, только если «будут созданы более выгодные условия для бизнеса, народа, рабочих и налогоплательщиков».

При этом, выходя из процесса борьбы с изменением климата, США «продолжат работу над сокращением парниковых газов за счет внедрения инноваций и совершенствования технологий». Открыт Вашингтон и для сотрудничества с другими странами: в частности, Америка может обеспечить им к ископаемым видам топлива, а также поможет более чистым и эффективным способом внедрять возобновляемые и чистые источники энергии, говорится в заявлении Госдепа.

Осведомленность Белого дома о положении дел в этой сфере планируется поддерживать, отправляя участников на международные конференции.

Три года на выход

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что глава Организации Антонио Гутьерреш получил уведомление американской стороны.

«Изменения климата уже оказывают свое влияние, и исключительно важно, чтобы США оставались лидерами в этой сфере. Он (Гутьерреш — прим.ред.) готов к сотрудничеству с американским правительством и другими акторами в США и по всему миру в интересах обеспечения стабильного будущего для наших детей и будущих поколений», — приводит France 24 комментарий представителя Генсека ООН.

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Дюжаррик также напомнил, что 29 статья Парижского соглашения позволяет его участнику выйти в любой момент спустя три года после вступления сделки в силу. Для США действие договора началось 4 ноября 2016 года. Как отмечает агентство Bloomberg, Вашингтон сможет окончательно выйти из соглашения в ноябре 2020 года.

Невыгодное положение

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского договора первого июня.

«Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение, либо в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих и налогоплательщиков», — сказал американский президент, подчеркнув, что дальнейшие действия Соединенных Штатов будут зависеть от того, смогут ли они заключить «справедливую сделку».

По его словам, Парижское соглашение ставит Вашингтон в невыгодное положение, создавая выгоду для других стран. Так, как заметил Трамп, продолжая оставаться участником сделки, США к 2025 году могли потерять около 2,7 миллиона рабочих мест.

Решение американского лидера всколыхнуло весь мир.
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Сразу же после объявления о выходе в Овальный кабинет позвонила канцлер Германии Ангела Меркель, которая выразила свое сожаление этим решением американской администрации. Раскритиковал действия Вашингтона и президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что выход США из соглашения отменяет дальнейшие переговоры в рамках сделки по климату. Париж и Берлин договорились взять все инициативы по данному вопросу на себя.

В июле Макрон после переговоров с Трампом сказал, что уважает решение американского президента, пусть у Парижа и Вашингтона остаются разногласия по климатическим вопросам. Экс-глава Госдепа Джон Керри был менее дипломатичен. По его словам, решение американского президента — «один из самых циничных, откровенно безграмотных, опасных и самоубийственных шагов», которые он когда-либо видел.

Без народной поддержки

Большинство американцев не поддерживают решение Белого дома.
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Согласно опросам государственной радиостанции NPR и социологической фирмы Marist, 53% респондентов выступили против выхода, 30% — «за» и 16% не определились с позицией по этому вопросу.

Парижское соглашение по климату — первый глобальный климатический договор, подписанный 194 странами в декабре 2015 года. Соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно пришло на смену Киотскому протоколу и не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выборов углекислого газа, однако все участники обязуются принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Мировым лидером по объему промышленных выбросов считаются США — на их долю приходится 14% всех мировых выбросов вредных веществ в атмосферу.

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