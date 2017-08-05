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12:59 (мск), источник: РБК

Кисляк рассказал о содержании приведшего к отставке Флинна разговора

В разговоре с Майклом Флинном, из-за которого тот ушел в отставку, тема санкций не затрагивалась, заявил бывший посол России в США Сергей Кисляк. По его словам, он строго соблюдал запрет из Москвы на обсуждение санкций.

Источник: РИА "Новости"
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Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал о содержании разговора с советником по национальной безопасности Дональда Трампа генералом Майклом Флинном. По словам Кисляка, в разговоре не затрагивались секретные темы, он был транспарентным, а тема санкций не поднималась.

«Общались мы о самых простых вещах… Но общение это было совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное. Никаких секретов во всяком случае с нашей стороны не было», — сказал Кисляк в эфире программы «Пресс-конференция» на телеканале «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

Есть несколько тем, которые важны для взаимодействия России и США — прежде всего, терроризм. И это была одна из тем, по которой мы общались.
Сергей Кисляк
Бывший посол России в США

По словам дипломата, у него были инструкции «из Москвы» не затрагивать тему санкций и ни с кем из представителей американской администрации ее не обсуждать.

«Я их выполнял честно», — заверил Кисляк. ​

Флинн был назначен советником по национальной безопасности сразу же после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2017, однако уже 13 февраля он ушел в отставку после скандала, связанного с послом России.

Комментарии
2
сергей осипов
в штатах все должности для галочки.демократия в действии.
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Сергей Костенко
Для тогда нужны иностранные дипломаты - если с ними не общаться???
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