Кисляк рассказал о содержании приведшего к отставке Флинна разговора

Источник: РИА "Новости"

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Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал о содержании разговора с советником по национальной безопасности Дональда Трампа генералом Майклом Флинном. По словам Кисляка, в разговоре не затрагивались секретные темы, он был транспарентным, а тема санкций не поднималась.

«Общались мы о самых простых вещах… Но общение это было совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное. Никаких секретов во всяком случае с нашей стороны не было», — сказал Кисляк в эфире программы «Пресс-конференция» на телеканале «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

Есть несколько тем, которые важны для взаимодействия России и США — прежде всего, терроризм. И это была одна из тем, по которой мы общались. Сергей Кисляк Бывший посол России в США

По словам дипломата, у него были инструкции «из Москвы» не затрагивать тему санкций и ни с кем из представителей американской администрации ее не обсуждать.

«Я их выполнял честно», — заверил Кисляк. ​