Рогозин провел встречу с министром обороны Ирана
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Ранее источник в аппарате Рогозина сообщал, что в ходе встречи с министром будут обсуждаться поставки российских вооружений; страны предварительно договорились усилить
«Тегеран. С министром обороны Ирана Хусейном Дехканом было что обсудить», — написал Рогозин в субботу в своем микроблоге в Twitter.
Ранее сообщалось также, что Рогозин посещает Иран для участия в церемонии инаугурации президента страны.