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13:50 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин провел встречу с министром обороны Ирана

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что встретился в Тегеране с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом.

Источник: РИА Новости

Ранее источник в аппарате Рогозина сообщал, что в ходе встречи с министром будут обсуждаться поставки российских вооружений; страны предварительно договорились усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список.

«Тегеран. С министром обороны Ирана Хусейном Дехканом было что обсудить», — написал Рогозин в субботу в своем микроблоге в Twitter.

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Ранее сообщалось также, что Рогозин посещает Иран для участия в церемонии инаугурации президента страны.

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