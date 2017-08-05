Александр Битаров ушёл в отставку в Иркутской области
Александр Битаров ушёл в отставку. По собственному желанию. Указ об увольнении подписал в субботу, 5 августа, губернатор региона.
Александр Битаров ушёл в отставку. По собственному желанию. Указ об увольнении подписал в субботу, 5 августа, губернатор региона.
Причины такого поступка сам теперь уже экс — председатель правительства Иркутской области пока не комментирует. Исполняющим обязанности, в том числе и первого заместителя губернатора Прибайкалья, назначен Руслан Болотов.
Напомним, до этого Александр Битаров, был депутатом областного парламента председателем совета директоров финансово-строительной компании «Новый город». На выборах главы региона в 2015 году он активно поддерживал кандидатуру Сергея Левченко. После победы которого и был назначен, а затем и утвержден Законодательным собранием на должность председателя областного правительства.