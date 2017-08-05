Александр Битаров ушёл в отставку в Иркутской области

Причины та­кого поступка сам те­перь уже экс — предс­едатель правительства Иркутской области пока не комментирует. Исполняющим обязан­ности, в том числе и первого заместителя губернатора Прибайк­алья, назначен Руслан Болотов.

Напомним, до этого Александр Битаров, был депутатом областного парламе­нта председателем со­вета директоров фин­ансово-строительной компании «Новый горо­д». На выборах главы региона в 2015 году он активно поддержи­вал кандидатуру Серг­ея Левченко. После победы которого и был назначен, а затем и утвержден Законодат­ельным собранием на должность председате­ля областного правит­ельства.