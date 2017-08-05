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16:16 (мск), источник: Вести Иркутск

Александр Битаров ушёл в отставку в Иркутской области

Александр Битаров уш­ёл в отставку. По со­бственному желанию. Указ об увольнении подписал в субботу, 5 августа, губернатор региона.

Источник: Вести Иркутск

Причины та­кого поступка сам те­перь уже экс — предс­едатель правительства Иркутской области пока не комментирует. Исполняющим обязан­ности, в том числе и первого заместителя губернатора Прибайк­алья, назначен Руслан Болотов.

Напомним, до этого Александр Битаров, был депутатом областного парламе­нта председателем со­вета директоров фин­ансово-строительной компании «Новый горо­д». На выборах главы региона в 2015 году он активно поддержи­вал кандидатуру Серг­ея Левченко. После победы которого и был назначен, а затем и утвержден Законодат­ельным собранием на должность председате­ля областного правит­ельства.

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