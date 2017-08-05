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15:22 (мск), источник: РБК

Минэнерго отреагировало на новые санкции ЕС в связи с делом Siemens

Минэнерго прокомментировало решение Совета ЕС ввести санкции, под которые попал, в частности, замминистра энергетики России. Санкции последовали в связи с ситуацией вокруг поставок газовых турбин Siemens в Крым.

Источник: Reuters

Заявление Минэнерего относительно новых санкций ЕС появилось в субботу на сайте ведомства. В нем говорится, что решение внести в санкционный список двух сотрудников министерства вызывает недоумение.

«Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась «заложником ситуации», — отмечается в заявлении министерства.

По мнению ведомства, ЕС принимало решение о введении персональных санкций в связи с этой ситуацией, «исходя исключительно из политических соображений».

«Именно поэтому по уже, к сожалению, сложившейся традиции, никаких законных оснований по внесению в санкционный список сотрудников Минэнерго России представлено не было», — говорится в заявлении.

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Министерство также отметило, что ждет дополнительных разъяснений со стороны ЕС.

В минувшую пятницу, 4 августа, Совет ЕС объявил о введении в отношении России новых персональных санкций в связи с делом о поставках газовых турбин Siemens в Крым. Под санкции попали три физических лица — замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и генеральный директор компании «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка.

Также в санкционный список оказались включены три компании — ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ЗАО «Интеравтоматика».

Комментарии
2
Сергей Костенко
Вот такие они - наши западные партнёры...
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Светлана Храброва
Имей таких партнеров - врагов не надо.
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