Президент Молдавии попросил РФ не вводить санкции из-за ситуации с Рогозиным
По словам Додона, от санкций пострадают простые граждане, которые ни в чем не виноваты.
По словам Додона, от санкций пострадают простые граждане, которые ни в чем не виноваты.
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — Президент Молдавии Игорь Додон обращается к Москве с просьбой не отвечать санкциями на решение правительства Молдавии объявить персоной нон грата
«Попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов», — написал Додон в субботу в фейсбуке после встречи в Тегеране с Рогозиным.
От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты.
По его словам, решение правительства Молдавии объявить Рогозина персоной нон грата в Молдавии, направлено на «подрыв усилий президентов Молдавии и России по возвращению стратегического диалога и партнёрства между нашими странами».
На этой неделе Молдавия объявила Рогозина персоной
МИД Молдавии, в частности, возмутило интервью Рогозина телеканалу «Россия-24» (ВГТРК), «в котором он допустил целый ряд оскорбительных высказываний в адрес Молдавии и ее граждан».