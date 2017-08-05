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16:01 (мск), источник: Интерфакс

Президент Молдавии попросил РФ не вводить санкции из-за ситуации с Рогозиным

По словам Додона, от санкций пострадают простые граждане, которые ни в чем не виноваты.

Источник: Reuters

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — Президент Молдавии Игорь Додон обращается к Москве с просьбой не отвечать санкциями на решение правительства Молдавии объявить персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

«Попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов», — написал Додон в субботу в фейсбуке после встречи в Тегеране с Рогозиным.

От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты.
Игорь Додон
Президент Молдавии
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По его словам, решение правительства Молдавии объявить Рогозина персоной нон грата в Молдавии, направлено на «подрыв усилий президентов Молдавии и России по возвращению стратегического диалога и партнёрства между нашими странами».

На этой неделе Молдавия объявила Рогозина персоной нон-грата на своей территории. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Согласно принятому решению, российскому вице-премьеру запрещен въезд в Молдавию и транзит через ее территорию.

МИД Молдавии, в частности, возмутило интервью Рогозина телеканалу «Россия-24» (ВГТРК), «в котором он допустил целый ряд оскорбительных высказываний в адрес Молдавии и ее граждан».

Комментарии
13
Влера Малютин
необходимо ввести санкции, что бы молдавский народ понял, что самодеятельность, прорумынских подстилок, выходит боком
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Влера Малютин
т.е....если бы Путин, попросил бы конгресс не вводить санкции против РФ, в твоих глазах он бы выглядел ",,,,заботцем" о народе....:-))))
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Новый Сусанин
НАДО Федя...., НАДО!!!
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