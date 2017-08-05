Президент Молдавии попросил РФ не вводить санкции из-за ситуации с Рогозиным

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — Президент Молдавии Игорь Додон обращается к Москве с просьбой не отвечать санкциями на решение правительства Молдавии объявить персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

«Попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов», — написал Додон в субботу в фейсбуке после встречи в Тегеране с Рогозиным.

От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты. Игорь Додон Президент Молдавии

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По его словам, решение правительства Молдавии объявить Рогозина персоной нон грата в Молдавии, направлено на «подрыв усилий президентов Молдавии и России по возвращению стратегического диалога и партнёрства между нашими странами».

На этой неделе Молдавия объявила Рогозина персоной нон-грата на своей территории. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Согласно принятому решению, российскому вице-премьеру запрещен въезд в Молдавию и транзит через ее территорию.