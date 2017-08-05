В Крыму уволили первых замов в двух министерствах
Несколько крымских чиновников освобождены от занимаемых должностей. Соответствующие указы размещены на сайте Совета министров РК.
Несколько крымских чиновников освобождены от занимаемых должностей. Соответствующие указы размещены на сайте Совета министров РК.
Так, от должности первого заместителя министра топлива и энергетики Республики 4 августа по соглашению сторон освобожден Родион Яшмолкин. Кроме того, 14 августа пост первого заместителя министра экологии и природных ресурсов РК покинет Игорь Михайленко. Причина — истечение срока действия срочного служебного контракта.
По этой же причине с 11 августа от должности заместителя министра спорта Крыма освобожден Валерий Сенин.
Вместе с тем по соглашению сторон пост первого заместителя начальника Службы капитального строительства РК покинул Александр Бас.
Яшмолкин Родион Анатольевич родился в 1967 году в Калининграде. Окончил Московский электротехнический институт связи (инженер) и Академию государственной службы при президенте РФ (юрист). С 2013 по январь 2017 года являлся заместителем начальника отдела управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора. В январе 2017 года занял должность первого заместителя министра топлива и энергетики Крыма.
Михаленко Игорь Анатольевич родился в 1972 году в Симферополе. В 1995 году окончил Крымский институт природоохранного и курортного строительства, в 2010 году — крымский агротехнологический университет, в 2011 году — Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Должность первого заместителя министра экологии и природных ресурсов РК занимал с августа 2014 года.
Сенин Валерий Анатольевич родился в 1964 году в Архангельске. Учился в Ленинградском высшем
Бас Александр Александрович родился в 1971 году в Черкасской области. В 1993 году окончил Пушкинское высшее военное инженерное строительное училище. Пост первого заместителя начальника Службы капитального строительства Крыма занимал с апреля 2017 года.