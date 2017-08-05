В Крыму уволили первых замов в двух министерствах

Источник: РИА "Новости"

Так, от должности первого заместителя министра топлива и энергетики Республики 4 августа по соглашению сторон освобожден Родион Яшмолкин. Кроме того, 14 августа пост первого заместителя министра экологии и природных ресурсов РК покинет Игорь Михайленко. Причина — истечение срока действия срочного служебного контракта.

По этой же причине с 11 августа от должности заместителя министра спорта Крыма освобожден Валерий Сенин.

Вместе с тем по соглашению сторон пост первого заместителя начальника Службы капитального строительства РК покинул Александр Бас.

Яшмолкин Родион Анатольевич родился в 1967 году в Калининграде. Окончил Московский электротехнический институт связи (инженер) и Академию государственной службы при президенте РФ (юрист). С 2013 по январь 2017 года являлся заместителем начальника отдела управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора. В январе 2017 года занял должность первого заместителя министра топлива и энергетики Крыма.

Михаленко Игорь Анатольевич родился в 1972 году в Симферополе. В 1995 году окончил Крымский институт природоохранного и курортного строительства, в 2010 году — крымский агротехнологический университет, в 2011 году — Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Должность первого заместителя министра экологии и природных ресурсов РК занимал с августа 2014 года.

Сенин Валерий Анатольевич родился в 1964 году в Архангельске. Учился в Ленинградском высшем военно-политическом училище противовоздушной обороны им. Андропова, Военно-политической орденов Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменной академии им. Ленина. В августе 2015 года был назначен заместителем министра спорта Республики Крым.