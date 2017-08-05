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18:13 (мск), источник: Вести Сочи

Пахомов сообщил, когда в Сочи наступит пик курортного сезона

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал журналистам, что пик загрузки гостиниц курорта ожидается в середине августа. При этом есть отели, которые, «задрав цены на лето, остались лишь с 80-процентной заполняемостью», отметил глава города.

Источник: Вести Сочи

«На сегодняшний день загрузка отличная. А с 10 августа наступит пик курортного сезона. Это будет напряженный период для города. По итогам 2017-го, думаю, выйдем на прошлогодние показатели — 6,5 млн гостей», — цитирует Пахомова «Российская газета».

При этом у туроператоров более сдержанные оценки турпотока в Сочи. По словам гендиректора компании «Мультитур» Дмитрия Шарова, некоторые востребованные объекты размещения действительно пользуются большим спросом, при этом у многих небольших гостиниц загрузка составляет около 70%. Наличие свободных мест на август подтвердил и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, заявив, что заполняемость гостиниц не достигает 100%. По итогам летнего сезона туроператоры ожидают, что поток отдыхающих в Сочи окажется на 10−12% скромнее, чем в прошлом году, сообщает портал TourDom.

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