Пахомов сообщил, когда в Сочи наступит пик курортного сезона

«На сегодняшний день загрузка отличная. А с 10 августа наступит пик курортного сезона. Это будет напряженный период для города. По итогам 2017-го, думаю, выйдем на прошлогодние показатели — 6,5 млн гостей», — цитирует Пахомова «Российская газета».

При этом у туроператоров более сдержанные оценки турпотока в Сочи. По словам гендиректора компании «Мультитур» Дмитрия Шарова, некоторые востребованные объекты размещения действительно пользуются большим спросом, при этом у многих небольших гостиниц загрузка составляет около 70%. Наличие свободных мест на август подтвердил и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, заявив, что заполняемость гостиниц не достигает 100%. По итогам летнего сезона туроператоры ожидают, что поток отдыхающих в Сочи окажется на 10−12% скромнее, чем в прошлом году, сообщает портал TourDom.