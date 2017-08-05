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17:27 (мск), источник: Известия

Президент Ирана Роухани официально вступил в должность

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани принял присягу, тем самым официально вступив в должность главы исполнительной власти страны.

Источник: AFP 2017

Церемония инаугурации Роухани прошла в здании парламента в Тегеране, сообщает телеканал Press TV. Новоиспеченный иранский лидер прочел текст присяги и подписал президентскую клятву. Роухани поклялся сделать всё возможное для обеспечения защиты и свободы граждан, поддерживая принципы исламской республики.

Для личного поздравления нового президента в Тегеран прибыли политические делегации из 100 стран, в частности, из Великобритании, ФРГ, Франции и России.

За переизбрание Роухани на второй срок проголосовали 57% избирателей.

В течение двух недель новый глава государства должен представить парламенту новый состав правительства.

Основными своими политическими задачами 68-летний Роухани считает борьбу с внутренними проблемами в стране, такими как нищета, безработица и коррупция. Он также отметил актуальность внешнего экономического развития и вопрос взаимоотношения с другими странами.

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