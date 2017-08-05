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17:32 (мск), источник: Publika.md

Игорь Додон встретился в Тегеране с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным

Президент Игорь Додон встретился сегодня с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным.

Источник: Publika.md

Встреча состоялась в Тегеране, куда российскую делегацию пригласили на инаугурацию президента Хасана Рухани.

В фейсбуке Игорь Додон написал, что попросил российскую сторону воздержаться от санкций в ответ на объявление Рогозина персоной нон грата в Молдове. Президент снова осудил действия молдавского правительства, назвав их провокационными. Додон пообещал бойкотировать законы, принятые парламентом.

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А Дмитрий Рогозин написал лишь, что встреча состоялась, без каких-либо деталей или оценок. Напомню, российскому вице-премьеру запретили въезд в Молдову в ответ на недипломатичные высказывания.

В одном из последних интервью он назвал переговоры с участем делегации молдавского кабмина «цыганщиной».

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