Игорь Додон встретился в Тегеране с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным

Источник: Publika.md

Встреча состоялась в Тегеране, куда российскую делегацию пригласили на инаугурацию президента Хасана Рухани.

В фейсбуке Игорь Додон написал, что попросил российскую сторону воздержаться от санкций в ответ на объявление Рогозина персоной нон грата в Молдове. Президент снова осудил действия молдавского правительства, назвав их провокационными. Додон пообещал бойкотировать законы, принятые парламентом.

А Дмитрий Рогозин написал лишь, что встреча состоялась, без каких-либо деталей или оценок. Напомню, российскому вице-премьеру запретили въезд в Молдову в ответ на недипломатичные высказывания.