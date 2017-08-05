Игорь Додон встретился в Тегеране с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным
Президент Игорь Додон встретился сегодня с
Президент Игорь Додон встретился сегодня с
Встреча состоялась в Тегеране, куда российскую делегацию пригласили на инаугурацию президента Хасана Рухани.
В фейсбуке Игорь Додон написал, что попросил российскую сторону воздержаться от санкций в ответ на объявление Рогозина персоной нон грата в Молдове. Президент снова осудил действия молдавского правительства, назвав их провокационными. Додон пообещал бойкотировать законы, принятые парламентом.
А Дмитрий Рогозин написал лишь, что встреча состоялась, без
В одном из последних интервью он назвал переговоры с участем делегации молдавского кабмина «цыганщиной».