Путин посетил «Бережливую поликлинику» в Кирове
Президент осмотрел холл, регистратуру, кабинет врача, доску отзывов и предложений.
Президент осмотрел холл, регистратуру, кабинет врача, доску отзывов и предложений.
КИРОВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил поликлинику № 1 Кировского
В осмотре поликлиники также принимали участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Главный врач поликлиники Софья Войтко рассказала президенту о реализации проекта. Президент осмотрел холл, регистратуру, кабинет врача, доску отзывов и предложений.
По словам Войтко, в ходе реализации проекта сократилось время ожидания в процедурном кабинете в три раза — до 10 минут, а время работы с пациентом увеличилось в три раза — до девяти минут. «Мы обслуживаем 192 тыс. взрослого населения города, это половина населения города, поэтому на нас большая ответственность за здоровье жителей города Кирова», — сказала главный врач.
«В нашей структуре девять взрослых поликлиник, две женские консультации и крупная стоматологическая поликлиника, еще несколько подразделений», — уточнила Войтко.
Президента заинтересовала доска отзывов и предложений, с помощью которой сотрудники поликлиники изучали мнение пациентов для реализации проекта. Среди жалоб было: «на третьем этаже очень душно», «спустить терапевтов на второй этаж», противоречивые отзывы за и против кофейного аппарата. Войтко отметила, что все было исправлено. Были и хвалебные отзывы о врачах клиники. «Таких врачей, как Тимофей, побольше бы», — сказал президент, отмечая позитивный отзыв про врача.
Еще одним кировским учреждением здравоохранения, участвующим в проекте «Бережливая поликлиника», является Детский клинический
Ведется работа по информатизации и организации работы систем «Электронная регистратура» и «Электронная очередь», доработан модуль интеграции систем с клинической лабораторией Кировской областной клинической больницы и другими детскими поликлиниками.
Кроме того, в поликлинике считают одним из основных направлений деятельности организацию блока здорового ребенка с целью оптимального разведения потоков здоровых и больных детей, формирование позитивного имиджа детской поликлиники, оптимизацию работы кабинета вакцинопрофилактики и туберкулинодиагностики.
Детский клинический
Показатель удовлетворенности пациентов Детской поликлиники № 1, оцениваемый в динамике, составил 72,0%.
В субботу Путин находится в Кирове, где собирается провести заседание по развитию местного самоуправления и встретится с и. о. руководителя региона Игорем Васильевым.