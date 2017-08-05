Путин посетил «Бережливую поликлинику» в Кирове

Источник: Пресс-служба Президента России

КИРОВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил поликлинику № 1 Кировского клинико-диагностического центра. Она с апреля участвует в федеральном пилотном проекте «Бережливая поликлиника», направленном на повышение доступности и качества медицинской помощи за счет оптимизации процессов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Читайте также Минздрав отреагировал на слова Путина об очередях к врачам

В осмотре поликлиники также принимали участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Главный врач поликлиники Софья Войтко рассказала президенту о реализации проекта. Президент осмотрел холл, регистратуру, кабинет врача, доску отзывов и предложений.

По словам Войтко, в ходе реализации проекта сократилось время ожидания в процедурном кабинете в три раза — до 10 минут, а время работы с пациентом увеличилось в три раза — до девяти минут. «Мы обслуживаем 192 тыс. взрослого населения города, это половина населения города, поэтому на нас большая ответственность за здоровье жителей города Кирова», — сказала главный врач.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В нашей структуре девять взрослых поликлиник, две женские консультации и крупная стоматологическая поликлиника, еще несколько подразделений», — уточнила Войтко.

Читайте также Кабмин утвердил паспорт приоритетного проекта по созданию новой модели поликлиник

Врач-хирург Андрей Косолапов рассказал президенту, что с января текущего года в поликлинике заработала комплексная медицинская информационная система (КМИС), в рамках которой введена электронная очередь. Такие меры позволяют сэкономить время пациентов в очередях, отметил он.

Президента заинтересовала доска отзывов и предложений, с помощью которой сотрудники поликлиники изучали мнение пациентов для реализации проекта. Среди жалоб было: «на третьем этаже очень душно», «спустить терапевтов на второй этаж», противоречивые отзывы за и против кофейного аппарата. Войтко отметила, что все было исправлено. Были и хвалебные отзывы о врачах клиники. «Таких врачей, как Тимофей, побольше бы», — сказал президент, отмечая позитивный отзыв про врача.

Еще одним кировским учреждением здравоохранения, участвующим в проекте «Бережливая поликлиника», является Детский клинический консультативно-диагностический центр.

В рамках этого проекта здесь проведены ремонтные работы, в частности по обустройству блока здорового ребенка, созданы комнаты для кормления младенцев, зоны комфортного ожидания с детскими уголками.

Ведется работа по информатизации и организации работы систем «Электронная регистратура» и «Электронная очередь», доработан модуль интеграции систем с клинической лабораторией Кировской областной клинической больницы и другими детскими поликлиниками.

Источник: Пресс-служба Президента России

Кроме того, в поликлинике считают одним из основных направлений деятельности организацию блока здорового ребенка с целью оптимального разведения потоков здоровых и больных детей, формирование позитивного имиджа детской поликлиники, оптимизацию работы кабинета вакцинопрофилактики и туберкулинодиагностики.

Детский клинический консультативно-диагностический центр обслуживает почти 15 тыс. детей, принимая за смену по 175 пациентов при том, что работа ведется в три смены. Здесь имеется 16 педиатрических участков, функционируют кабинет доврачебного приема, прививочный, процедурный кабинеты, кабинет туберкулинодиагностики, кабинет функциональной диагностики, кабинет неотложной помощи. В поликлинике работают 53 сотрудника, в том числе 19 врачей и 26 специалистов из числа среднего медицинского персонала.

Показатель удовлетворенности пациентов Детской поликлиники № 1, оцениваемый в динамике, составил 72,0%.