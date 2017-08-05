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19:02 (мск), источник: РИА Новости

Меркосур окончательно приостановил членство Венесуэлы

МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Южноамериканский общий рынок (Меркосур) принял в субботу решение об окончательной приостановке членства Венесуэлы в организации.

Источник: РИА Новости

Согласно заявлению Меркосур по итогам встречи глав МИД в Бразилии, такая мера применена в связи с нарушением демократического порядка в Венесуэле.

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Ранее о возможности окончательного исключения говорили президент Аргентины и главы МИД Бразилии и Парагвая. В декабре 2016 года решением остальных участников организации Венесуэла уже была временно исключена из регионального блока в связи с невыполнением норм организации.

Сейчас Меркосур считает, что проведением выборов в национальное учредительное собрание власти Венесуэлы нарушили демократические процедуры.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу (присоединилась в 2013 году). Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

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