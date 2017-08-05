Меркосур окончательно приостановил членство Венесуэлы

Источник: РИА Новости

Согласно заявлению Меркосур по итогам встречи глав МИД в Бразилии, такая мера применена в связи с нарушением демократического порядка в Венесуэле.

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Ранее о возможности окончательного исключения говорили президент Аргентины и главы МИД Бразилии и Парагвая. В декабре 2016 года решением остальных участников организации Венесуэла уже была временно исключена из регионального блока в связи с невыполнением норм организации.

Сейчас Меркосур считает, что проведением выборов в национальное учредительное собрание власти Венесуэлы нарушили демократические процедуры.