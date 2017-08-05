Меркосур окончательно приостановил членство Венесуэлы
МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Южноамериканский общий рынок (Меркосур) принял в субботу решение об окончательной приостановке членства Венесуэлы в организации.
МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. Южноамериканский общий рынок (Меркосур) принял в субботу решение об окончательной приостановке членства Венесуэлы в организации.
Согласно заявлению Меркосур по итогам встречи глав МИД в Бразилии, такая мера применена в связи с нарушением демократического порядка в Венесуэле.
Ранее о возможности окончательного исключения говорили президент Аргентины и главы МИД Бразилии и Парагвая. В декабре 2016 года решением остальных участников организации Венесуэла уже была временно исключена из регионального блока в связи с невыполнением норм организации.
Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу (присоединилась в 2013 году). Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.