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19:52 (мск), источник: РБК

Путин раскритиковал чиновников за «бюрократический футбол»

Власти на местах должны учитывать мнение граждан при благоустройстве, а не заниматься «бюрократическим футболом», заявил Владимир Путин в Кирове на ​Совете по развитию местного самоуправления.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин в Кирове принял участие в ​Совете по развитию местного самоуправления. В ходе своего выступления он осудил равнодушие чиновников на местах и призвал их отказаться от «бюрократического футбола», передает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что власти должны внимательнее относиться к инициативам граждан по вопросам благоустройства.

Я не раз говорил, что игнорировать идеи и предложения граждан, заниматься «бюрократическим футболом» категорически неправильно. Неравнодушное, деятельное отношение людей к проблемам — это огромная ценность и очень хороший резерв.
Владимир Путин
Президент РФ
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Кроме того, он призвал чиновников поддерживать людей, проявляющих инициативу. Президент подчеркнул, что в обществе «появляется все больше граждан, которые проявляют свою инициативу», в том числе и на местном уровне. Путин потребовал от властей на местах поддерживать таких людей.

«Люди стремятся сделать что-то нужное полезное, у них немало конструктивных идей, предложений. И главное есть желание воплотить их в жизнь… Очень важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание услышать, понять предложения инициативных граждан или инициативных групп», — пояснил глава государства.

Как добавляет ТАСС, президент напомнил, что для поддержки инициатив на местах в России уже существует ряд механизмов. В их числе он перечислил публичные слушания, территориальное общественное самоуправление и местные референдумы.

Только при постоянном не формальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития.
Владимир Путин
Президент РФ

Путин заявил, что учет мнения граждан по вопросам благоустройства являлся обязательным условием федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

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«Когда мы запускали этот проект, принципиальным условием было участие жителей в определении приоритетов в благоустройстве; обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, так, как это действительно нужно людям, а не так, как это удобно тем, кто организует работу», — рассказал президент. Также он напомнил, что на реализацию проекта бюджет выделил 25 млрд руб.

В середине июня Владимир Путин признал, что людям бывает сложно добиться решения своих проблем на муниципальном и региональном уровне. В то же время, президент заявил, что это не означает, что чиновники на местах не работают. Также глава государства опроверг мнение о том, что Россия находится в режиме «ручного управления».

После прямой линии в июне Путин несколько раз передавал жалобы жителей региона местному руководству. Так, накануне, 4 августа, во время визита в Бурятию, президент передал главе региона, как он выразился «папочку с вопросами», поступившими от жителей республики.

Комментарии
3
Борис Борисыч
Балетом...Хотя, это одно и тоже...
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Микролаб Н 500
Вова...у тебя контора своя есть гэбэшная..Они там чего у тебя штаны протирают за 140 штук в месяц что ли???
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Валерий Васильевич
Ну ну... указы президента на местах даже не исполняются, отписываются да и все. А на это все чинушам чхать. Как отфутболивали так и будут. Как брали взятки так и будут.
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