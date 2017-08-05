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22:15 (мск), источник: Sputnik.by

Мясникович представлял Беларусь на инаугурации президента Ирана

На церемонии были гости из 92 стран, вместе со спикером верхней палаты белорусского парламента присутствовал посол республики в Иране.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович представлял республику на церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Выборы президента прошли в Иране 19 мая, Роухани набрал на них 57% голосов и одержал победу. Первый этап инаугурации состоялся 3 августа: верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, одобрив результаты голосования, утвердил его в должности президента. В субботу состоялся второй этап инаугурации. Он прошел в здании иранского Меджлиса (парламента), Роухани был приведен к президентской присяге.

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Церемония началась с исполнения оркестром гимна Исламской Республики Иран и чтения аятов Корана, после чего выступил спикер парламента Али Лариджани, приветствовавший зарубежных гостей, а также глава судебной власти Садек Амоли Лариджани.

Церемония официального вступления президента в должность завершилась произнесением и подписанием текста клятвы Хасаном Роухани. Вступивший в должность президент пообещал применить все силы для защиты официальной религии, действующего в стране порядка и основного закона страны.

На церемонии инаугурации участвовали гости из 92 стран.

«Беларусь на торжествах представляли председатель Совета Республики Михаил Мясникович и посол Беларуси в Иране Юрий Лазарчик», — сообщили в пресс-службе Совета республики.

В субботу Мясникович провел рабочую встречу с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани.

«В ходе встречи руководители парламентов двух стран детально обсудили вопросы увеличения взаимного товарооборота, развития сотрудничества в сфере продвижения белорусских товаров на иранский рынок, как сельскохозяйственных (экспорт мясной продукции), так и промышленных (продукции машиностроения), а также необходимости ускорения реализации масштабных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Беларуси иранской компанией «Кейсон», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны отметили важность реализации для обеих сторон проекта международного транспортного коридора «Север-Юг», а также позитивное влияние взаимодействия в рамках ЕАЭС на белорусско-иранские экономические отношения.

Одной из тем обсуждения был вопрос признания иранской стороной документов о высшем образовании белорусских медицинских университетов. Мясникович выразил надежду, что его иранский коллега окажет содействие в решении вопроса признания Министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана дипломов выпускников белорусских медицинских вузов.

Визит председателя Совета республики в Иран продлится до 6 августа.

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