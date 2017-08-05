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22:50 (мск), источник: РБК

Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи

Принятая Советом безопасности ООН резолюция нацелена на экономическое воздействие на Северную Корею. Поводом для новых санкций стали неоднократные пуски баллистических ракет КНДР.

Источник: AP 2017

Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) проголосовал за новые санкции против Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters. Новые ограничительные меры против КНДР, предложенные США, поддержали все страны.

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Санкции — реакция ООН на запуск Пхеньяном двух межконтинентальных баллистических ракет в июле. Российское Минобороны заявляло, что запущенные КНДР ракеты не были межконтинентальными, тем не менее Россия новые санкции поддержала.

Входящим в ООН странам запрещается импортировать из КНДР уголь, железо, руду, свинец и морепродукты. Также резолюция Совета безопасности запрещает странам увеличивать количество северокорейских рабочих на своих территориях и создавать с Пхеньяном новые совместные предприятия (СП). Кроме того, странам запрещается инвестировать в ранее созданные СП. Предполагается, что новые санкции на треть сократят годовую прибыль КНДР от экспорта, которая по оценке дипломатов достигает $3 млрд.

Резолюция также вносит в черный список ООН девятерых граждан КНДР и четыре компании — их активы замораживаются. Под санкции попал крупнейший заграничный валютный банк КНДР.

Комментарии
1
Александр Никифоров
Посмотрим чем ответят США на наше добро
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