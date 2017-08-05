Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи

Источник: AP 2017

Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) проголосовал за новые санкции против Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters. Новые ограничительные меры против КНДР, предложенные США, поддержали все страны.

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Санкции — реакция ООН на запуск Пхеньяном двух межконтинентальных баллистических ракет в июле. Российское Минобороны заявляло, что запущенные КНДР ракеты не были межконтинентальными, тем не менее Россия новые санкции поддержала.

Входящим в ООН странам запрещается импортировать из КНДР уголь, железо, руду, свинец и морепродукты. Также резолюция Совета безопасности запрещает странам увеличивать количество северокорейских рабочих на своих территориях и создавать с Пхеньяном новые совместные предприятия (СП). Кроме того, странам запрещается инвестировать в ранее созданные СП. Предполагается, что новые санкции на треть сократят годовую прибыль КНДР от экспорта, которая по оценке дипломатов достигает $3 млрд.