СМИ: Британия готова заплатить до 40 миллиардов евро за выход из Евросоюза

Источник: Reuters

«Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 36 миллиардов фунтов (около 40 миллиардов евро) по так называемому счету за Brexit. Высокопоставленные чиновники в правительстве заключили, что такое предложение, которое впервые озвучило точную цифру, является единственным способом выхода из сложившегося тупика переговорного процесса», — пишет издание.

Читайте также Шотландия забеспокоилась о виски в связи с Brexit

Вместе с тем отмечается, что Британия выплатит эту сумму только в том случае, если ЕС согласится «обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение».

В мае британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Лондон может выйти из переговоров с ЕС по выходу страны из Евросоюза, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро.