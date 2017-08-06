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01:31 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Британия готова заплатить до 40 миллиардов евро за выход из Евросоюза

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Великобритания готова заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом после выхода страны из него, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Источник: Reuters

«Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 36 миллиардов фунтов (около 40 миллиардов евро) по так называемому счету за Brexit. Высокопоставленные чиновники в правительстве заключили, что такое предложение, которое впервые озвучило точную цифру, является единственным способом выхода из сложившегося тупика переговорного процесса», — пишет издание.

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Вместе с тем отмечается, что Британия выплатит эту сумму только в том случае, если ЕС согласится «обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение».

В мае британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Лондон может выйти из переговоров с ЕС по выходу страны из Евросоюза, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро.

Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания до Brexit должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ эта сумма может составить от 60 миллиардов до 100 миллиардов евро. Между тем официально «счет за выход из ЕС» Великобритании пока не предъявляли.

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